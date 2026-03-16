Minor de 17 ani, prins de polițiști conducând o motocicletă neînmatriculată, fără permis

La data de 15 martie 2026, în jurul orei 14.30, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe strada Brândușei din localitatea Șeușa, o motocicletă condusă de un tânăr, în vârstă de 17 ani, din localitatea Ciugud.

Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte motocicleta condusă, iar aceasta nu este înmatriculată în circulație.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

