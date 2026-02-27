Minor de 15 ani din Cenade, reținut după ce a furat o mașină și a provocat un accident la Blaj

La data de 26 februarie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați, de către un tânăr de 18 ani, din localitatea Cenade, județul Alba, cu privire la faptul că autoturismul său a fost sustras.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 25/26 februarie 2026, în jurul orei 02.00, un tânăr de 15 ani, din localitate, ar fi sustras autoturismul în cauză și l-ar fi condus pe o distanță de aproximativ 2 kilometri, provocând un eveniment rutier cu pagube materiale.

Pe numele tânărului de 15 ani, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și distrugere.

Acesta a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.