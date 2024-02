Miercuri, ora 19:00 Eveniment comemorativ „Horea, Cloșca și Crișan, martiri și eroi ai națiunii române-Omagiu simbolic adus conducătorilor Răscoalei de la 1784”

Conducătorilor Răscoalei de la 1784, Horea, Cloșca și Crișan, vor fi comemorați miercuri, 28 februarie 2024, la Alba Iulia, printr-un eveniment special denumit „Horea, Cloșca și Crișan, martiri și eroi ai națiunii române – Omagiu simbolic adus conducătorilor Răscoalei de la 1784”.

Manifestările vor debuta, la ora 19:00, la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, cu intonarea cu chemarea interpretată de Tulnicăresele din Munții Apuseni, intrarea cu torțe pe porțile cetății a reprezentanților țăranilor din Transilvania și un moment artistic simbolic susținut de soliștii și orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, în amintirea eroilor martiri ai națiunii române.

Evenimentul va continua cu un moment deosebit de emoționant (evocator și muzical) al părintelui Doru Gheaja, urmat de momentul de reconstituire istorică intitulat ,,Horea, Cloșca și Crișan” și prezentarea istorică susținută de muzeograf Ioana Ursu.

„Horea, Cloșca și Crișan sunt martiri și eroi ai națiunii române, care au reușit să obțină, prin sacrificiul lor, drepturi importante pentru românii transilvăneni. În fiecare an, încercăm să le aducem omagiul simbolic pentru jertfa lor, cinstindu-le memoria în locul unde au murit luptând pentru drepturi și libertate: cetatea din Alba Iulia. Este practic o obligație morală să ne cinstim înaintașii și să transmitem mai departe copiilor noștri respectul pentru jertfa lor. Pe această cale, le mulțumim tuturor celor care, an de an, ni se alătură în acest proiect cultural de păstrare a memoriei conducătorilor Răscoalei de la 1784”, a spus Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Eveniment comemorativ „Horea, Cloșca și Crișan, martiri și eroi ai națiunii române – Omagiu simbolic adus conducătorilor Răscoalei de la 1784” este organizat de Consiliului Județean Alba prin instituțiile de cultură subordonate, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în parteneriat cu Instituția Prefectului, Primăria Alba Iulia și Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia.

Vasile Ursu Nicula, cunoscut sub numele Horea, Ion Oargă (Cloșca) și Marcu Giurgiu (Crișan) au fost conducătorii Răscoalei țărănești de la 1784 din Transilvania. Aceasta a fost o importantă acțiune de revoltă a țărănimii iobage împotriva constrângerilor la care era supusă. Răscoala a avut numeroase ecouri în străinătate, iar, în urma acesteia, moții din Munții Apuseni au câștigat mai multe drepturi precum libertatea pășunatului, scutirea de cărăușie, desființarea servituții personale și a legării de glie, căsătorii fără consimțământul nobilului precum și dreptul la educație.

În memoria liderilor răscoalei, Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia a fost ridicat un obelisc, în fața porții a treia a Cetății Alba Carolina. Monumentul a fost ridicat la inițiativa Societății Astra și a fost inaugurat în prezența regelui Carol al II-lea și a fiului său, Mihai, voievod de Alba Iulia, la 14 octombrie 1937.