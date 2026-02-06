Mașină răsturnată lângă un centru comercial din Florești, un bărbat transportat la spital

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecută la un accident rutier petrecut în apropierea parcării unui centru comercial din comuna Florești.

sursă foto: ISU Cluj

Solicitarea a venit în jurul orei 00.40, iar echipajele au găsit la fața locului un autoturism răsturnat. Nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 55 de ani a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.