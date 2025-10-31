Mașină ieșită de pe carosabil la Boteni – o femeie a ajuns la spital

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit în urmă cu puține momente la un accident rutier petrecut pe raza localității Boteni.

sursa foto: ISU Cluj

La fața locului s-au deplasat echipajele de la Garda Mociu, cu o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. În accident a fost implicat un autoturism, găsit de către forțele noastre în afara părții carosabile.

Din fericire, nu au existat victime încarcerate, însă o femeie de aproximativ 65 de ani a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.