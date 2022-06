Locul 2 pentru eleva caporal Camelia Toma, de la Colegiul Național Militar” Mihai Viteazul” Alba Iulia, la concursul național „Eroul meu de ieri și de azi”

Eseul scris de către eleva caporal Camelia Toma, clasa a X-a, intitulat „Morți, dar totuși vii”, a fost distins cu Premiul II la concursul național „Eroul meu de ieri și de azi”, ediția a XIII-a, concurs organizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.

Lucrarea Cameliei, așternută pe hărtie la îndemnul domnului profesor de istorie Dan Anca, prezintă povestea străbunicilor ei, oameni „bravi și curajoși”, care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, sau au avut de suferit de pe urma războiului.

Viața și conduita acestora au inspirat-o pe eleva caporal să le urmeze exemplul, să nu își piardă curajul și să nu renunțe niciodată la visul ei.

„Lecțiile despre războaiele mondiale m-au atras cel mai mult la orele de istorie. Știam că și străbunicii mei au trăit pe vremea celui de-al Doilea Război Mondial, însă nu cunoșteam foarte multe detalii despre viața lor, cum au luptat și despre cum au reușit să supraviețuiască. Părinții și bunicii mi-au povestit multe despre ei, însă niciodată despre război.

După ce domnul profesor de istorie a lansat provocarea legată de acest concurs, m-am gândit că este timpul să aflu mai multe despre acest subiect.

Astfel, întrebând și căutând informații, am aflat despre povestea a trei eroi ai familiei, care au trecut prin suferințele războiului, care au luptat nu numai pentru viața lor, dar și a camarazilor. Scriind acest eseu, am trecut prin multe emoții. Am aflat multe lucruri triste, povești de viață cutremurătoare, însă sunt mândră de ei pentru faptul că au fost buni cu alții, ajutându-și semenii cum au putut mai bine.

Pentru familia mea, ei vor rămâne mereu oameni bravi și curajoși. Morala? Am învățat că oricât de multe piedici ți-ar pune viața, trebuie să rămâi mereu puternic. Pentru mine, ei reprezintă un model. Studiind într-un colegiu militar, simt că trebuie să le urmez exemplul, să fiu curajoasă așa cum au fost ei și să nu renunț la visul meu. Știu că mă privesc cu mândrie și așteaptă să le calc pe urme”, a mărturisit eleva caporal Camelia Toma.