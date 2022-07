Locuitorii din mai multe localități din Alba, fără apă potabilă timp de 12 ore

Locuitorii din 11 localități din județul Alba, vor rămâne fără apă potabilă, la robinete timp de 12 ore, din cauza unei avarii apărute la conducta de alimentare cu apă.

„Din cauza unei avarii a conductei de alimentare cu apa potabila DN600, produsa in zona SP Galda, SC APA CTTA SA ALBA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei in data de 28.07.2022 intre orele 06.00-18.00 in urmatoarele localitati: com. Mihalt, com Bucerdea Granoasa, com. Craciunelu de Jos, com Sancel, com. Sona, com. Jidvei, com. Cetatea de Balta, com. Valea Lunga, com. Cenade, com Cergau, com. Rosia de Secas, cu satele apartinatoare.

Având în vedere timpul necesar pentru încărcarea instalațiilor și a situațiilor generate de inerția și reechilibrarea sistemului, procesul de reluare a furnizării apei este posibil sa se realizeze cu presiune scazuta în zonele afectate.

La reluarea furnizării pot apărea local depășiri ale parametrului turbiditate, situaţie in care rugam clienţii, sa folosească apa numai in scop menajer. Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați Dispeceratului Alba Iulia la numărul de telefon: 0258 – 834501, în vederea intervenției.

Rugam clienţii noştri sa înţeleagă situaţia neprevăzuta survenita, si ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

Din păcate avaria s-a agravat si nu a putut fi ţinut sub control, astfel încât întrerumperea furnizării apei potabile se va face începând de astăzi 27.07.2022 începând cu ora 14.30. Estimam durata întreruperii pentru aproximativ 12 ore! De asemenea, precizam faptul ca datorita gravitaţii avariei s-a creat si o disfuncţionalitate a întregului sistem de furnizare, consecinţa acesteia este o turbiditate mărită a consumatorilor de pe aducţiunea de apa potabila!”, se arat[ ]n comunicatul transmis de că reprezentanții furnizorului de apă, APA CTTA SA Alba.