Lista produselor care s-au scumpit în luna ianuarie. INS confirmă – rata inflației a explodat față de decembrie și a ajuns la 7,4%.

Au apărut primele date care arată efectele pachetului de măsuri fiscale! Rata inflației a explodat față de decembrie și a ajuns la 7,4%. În continuare alimentele de bază sunt în topul scumpirilor. Carnea, lactatele sau legumele au prețuri mai mari. Avertismentul a venit și de la BNR, iar acum instituția vine cu un nou semnal: inflația va scădea semnificativ la finalul anului. Și ratele vor rămâne mari. Între timp, reprezentanții puterii anunță că în cazul în care nu s-ar fi adoptat măsuri pentru a plafona prețurile la alimente și energie, inflația ar fi ajuns la 16-17 procente.

În prima lună a lui 2024 au plătit mai mult pentru majoritatea mărfurilor și serviciilor, față de decembrie 2023.În topul scumpirilor se află peștele, berea, dar și detergenții, arată datele INS.

Este, practic, situația în care se află tot mai mulți români. De mai bine de doi, țara noastră se confruntă cu un val de scumpiri, iar previziunile pentru acest an nu sunt bune. Deja, pachetul de măsuri fiscale are și primele efecte. Inflația a crescut în prima lună a acestui an la 7,4% față de 6,6% cât era în decembrie.

Potrivit datelor INS peștele, cartofii, carnea sau legumele se mențin în topul scumpirilor. Datele mai arată că românii plătesc mai mult și pentru medicamente și articole de igienă. Detergenții s-au scumpit cu peste 22% și asta pentru că retailerii au crescut adaosul pentru o serie de produse pentru a compensa plafonarea la alimentele de bază.

Și Banca Națională a României a anunțat că inflația va crește, iar ultimul raport arată că indicele va scădea abia spre finalul anului. Experții Băncii Centrale spun că rămân incertitudini din cauza politicii fiscale sau a creșterii salariilor. Veniturilor românilor nu țin însă pasul cu toate cheltuielile.

Lista produselor care s-au scumpit în luna ianuarie, conform Institutului Național de Statistică

rata inflației – ianuarie 2024 – 7,4%

prețul alimentelor – creștere cu 5,96%



pește proaspăt – 14,25%

pește și conserve din pește – 13,29%

fructe proaspete – 9,99%

cartofi – 9,66%

carne, preparate și conserve din carne – 8,9%

legume și conserve de legume – 8,79%

brânză – 7,42%

lapte și produse lactate – 3,33%

pâine – 1,92%

unt – 0,9%

detergenți – 22,6%

articole de igienă, cosmetice și medicale – 14,99%

medicamente – 14,99%