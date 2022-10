”Let’s Do It, România!” – Elevii și cadrele didactice de la Liceul Teoretic din Teiuș, au ecologizat zonele de verzi din oraș

102 voluntari, elevi și cadre didactice, din cadrul Liceului Teoretic Teiuș, Alba, au participat la programul Let’s Do It, România!, campanie desfășurată la nivel național.

„Ziua de Curățenie Națională” reprezintă cea mai mare mobilizare națională pentru natură, din România.

Activitatea și-a propus strângerea deșeurilor din natură şi petrecerea unei zile alături de oameni dornici să facă fapte bune.

Elevii și profesorii Liceului Teoretic Teiuș, Alba, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Teiuș, s-au mobilizat în organizarea și desfășurarea acțiunii de ecologizare prin identificarea zonelor afectate de prezența deșeurilor, semnalarea lor și intervenția asupra acestora, cu scopul îmbunătățirii și asigurări unui mediu natural și sănătos.

La această campanie de curăţenie sunt parteneri: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Apele Române, Romsilva.

”Let’s Do It Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care îşi propune curăţarea deşeurilor din arealele naturale într-o singură zi.

“Let’s Do It Romania!” face parte din initiaţiva globală “Let’s Do It World!”, alături de alte 190 de ţări din întreaga lume, una dintre cele mai mari mişcări de voluntariat din lume.

„Instruirea elevilor în protecția mediului este considerată a fi una dintre problemele stringente ale lumii contemporane. Implicarea socială și simțul civic merg mână în mână cu educația pentru viață și transformarea copiilor în adulți responsabili și educați, iar vestea bună e că atitudinea și comportamentul ecologic se învață.

Intervenția de ecologizare realizată de voluntari, asupra zonelor afectate din arealul orașului Teiuș, a avut drept scop exersarea unui comportament ce are în prim plan protejarea naturii și formarea deprinderilor pozitive față de mediul înconjurător” a declarat prof. Marius-Cosmin PINTEA, directorul unității de învățământ.