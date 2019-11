La ce pret a ajuns metrul cub de lemn in judetul Alba ?

Odata cu apropierea frigului, una dintre preocuparile pe care o au foarte multi oameni din mediul rural este cea legata de procurarea de lemn pentru incalzirea pe timpul iernii. Si in judetul Alba se poate observa ca pe multe site-uri de anunturi se gasesc persoane fizice sau juridice care comercializeaza lemne de foc. In acest sens, Quickshop.ro a realizat o cercetare de piata cu privire la pretul in judetul Alba a metrului cub de lemn si a ajuns la niste concluzii foarte interesante pe care va invitam sa le cititi in continuare.

La nivelul judetului Alba, pretul lemnelor a ajuns la suma medie de 200-300 lei metru ster, fara transport. 1 metru ster reprezinta aproximativ 0,65 metri cubi.

Fondul forestier naţional ocupa, la sfârşitul anului 2018, o suprafaţă de 6583065 mii hectare, care reprezenta 27,6 % din suprafaţa ţării. Suprafaţa fondului forestier la 31 decembrie 2018, comparativ cu aceeaşi dată a anului 2017, a înregistrat o creştere de aproximativ 0,3%, datorată în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate, conform Legii nr. 46/2008 – Codul silvic cu modificările şi completările ulterioare. In judetul Alba, suprafata fondului forestier la sfarsitul anului 2018 era de 206778 hectare.

În anul 2018, s-au recoltat 19462 mii metri cubi (volum brut) de lemn la nivel national, cu 1146 mii metri cubi mai mult faţă de anul 2017. Pe specii forestiere, răşinoasele reprezintă 36,6% din volumul total de masă lemnoasă recoltată, fagul 33,8%, stejarul 10,5%, diverse specii tari (salcâm, paltin, frasin, nuc etc.) 11,3%, şi diverse specii moi (tei, salcie, plop etc.) 7,8%.

La nivelul judetului Alba, situatia speciilor este urmatoarea: Numarul hectarelor de rasinoase era de 69649, in timp ce, cel al foioaselor era de 132592 hectare

Cercetarea referitoare la pretul metrului cub poate fi strans legata de vanzarile de centrale termice, unde la nivel national se observa o crestere a numarului total de centrale termice vandute cu peste 200.000 de bucati fata de anul trecut. Din totalul de 200.000 de centrale vandute, peste 50% din vanzari se datoreaza inlocuirilor. Inlocuirea centralelor poate avea cauze multiple, printre acestea principale fiind: vechimea centralei, dorinta proprietarilor de a avea un control mult mai bun asupra cheltuielilor aferente incalzirii sau mai nou conectivitatea inteligenta.

“Fiind unul dintre cei mai mari retaileri nationali de centrale termice, termostate, calorifere, panouri solare, sisteme de incalzire in pardoseala, aer conditionat, pompe de caldura, sanitare, etc. putem observa si analiza unele trend-uri si evolutii ale vanzarilor in diferite judete. Astfel, am observat ca la nivelul judetului Alba cresterea vanzarilor de centrale termice pe site-ul www.quickshop.ro este de 29,3% fata de perioada similara a anului trecut” au declarat reprezentantii Quickshop.