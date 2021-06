La Alba Iulia, a avut loc Conferința Internațională pe tema economiei circulare, organizată de ADR Centru

In zilele de 15 si 16 iunie 2021, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat Conferinta Internationala pe tema economiei circulare, in format hibrid – cu prezenta fizica si cu interventii online.

Mai mult de 120 de specialisti din Romania, Franta, Olanda, Spania si Cehia au participat la acest eveniment interregional de invatare – al patrulea din cadrul proiectului Color Circle – pentru a analiza situatia existenta in domeniul economiei circulare, al procesului de dezvoltare urbana sustenabila si al energiei durabile la nivelul Regiunii Centru.

In cadrul celor 5 sesiuni de lucru ale acestei Conferinte s-au discutat politicile publice si strategiile care sustin economia circulara si au fost prezentate bune practici din orasele si comunitatile din regiunea noastra care pot sa inspire alte regiuni in tranzitia catre economia circulara.

In deschiderea evenimentului au vorbit presedintele Consiliului Judetean Harghita, domnul Csaba Borboly, in calitate si de presedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru, precum si presedintele Consiliului Judetean Alba, Ion Dumitrel, dar si primarul din Alba Iulia, Gabriel Plesa.

Din punct de vedere tehnic, tema adusa in dezbatere de ADR Centru a fost prezentata de Dan Clinci, manager de proiect in cadrul Institutului pentru Cercetari in Economie Circulara si Mediu “Ernest Lupan”, din Cluj Napoca.

IRCEM este o organizatie neguvernamentala, independenta, infiintata in anul 2012, printr-o initiativa a Universitatii Tehnice Cluj-Napoca, iar reprezentantul acestei organizatii a vorbit despre Strategia Nationala privind Economia Circulara. Ulterior, interventiile online ale participantilor straini au vizat aceasta tema importanta, care este abordata ca prioritate in documentele de programare europene, nationale si regionale.

Evenimentul organizat de ADR Centru la Muzeul Principia din Alba Iulia face parte din seria intalnirilor interregionale de invatare, in care partenerilor proiectului COLOR CIRCLE le este prezentat stadiul atins de Regiunea Centru in tranzitia catre o economie circulara, precum si politicile si actorii implicati in acest proces.

Un mare accent este pus pe exemplele concrete, prezentate in a doua zi a evenimentului, respectiv bunele practici care pot inspira alte regiuni. Din acest punct de vedere, discutiile expertilor s-au concentrate pe analiza exemplelor de bune practici si pe initiativele locale in domeniul gestionarii deseurilor si al valorificarii produselor secundare, dar si in domeniul dezvoltarii urbane sustenabile si al energiei durabile. Iar exemplele prezentate au provenit din orasul Zlatna, comunele Brates (Covasna) si Sura Mica (Sibiu), dar si de la Fabrica de Cultura din Sibiu, Harghita Business Center din Odorheiu Secuiesc, precum si Palatul Culturii din Tirgu Mures. Nu in ultimul rand, fiecare exemplu a fost prezentat din punct de vedere sistemic, academic, iar ulterior din prisma autoritatilor administratiei publice si apoi al comunitatilor locale.

In cadrul discutiilor, speakerii invitati au prezentat punctele de vedere ale Institutului National de cercetare-dezvoltare in domeniul Textilelor si Pielariei, al Universitatilor ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ”Lucian Blaga” Sibiu, ”Transilvania” din Brasov, precum si al Primariilor Municipiului Sibiu, Ghelinta (Covasna) si Viscri (Brasov). De asemenea, s-au implicat in dezbateri reprezentantii companiilor Biovill (Ghelinta) si Multinvest (Tg. Mures), ai Teatrului National ”Radu Stanca” din Sibiu, ai Clusterului ”Green Energy” si ai organizatiilor ”Mihai Eminescu Trust” si ”Naked Sheep”.

Posibilitatile de schimb de experiente si oportunitatile de transfer de cunostinte au fost relevate in discutiile bilaterale cu organizatii similare din regiunile partenere. Astfel, speakerii europeni au sustinut scurte expuneri referitoare la abordarea economiei circulare in regiunile Burgundia-Franche-Comté (Franta), Frizia (Olanda), Boemia Centrala (Cehia) si Granada (Spania).

Fiecare vorbitor roman a avut posibilitatea sa interactioneze direct cu expertii straini pe tema rezultatelor si a concluziilor analizelor regionale elaborate de fiecare regiune partenera – primind si propuneri pentru imbunatatirea instrumentelor de politica abordate prin proiectul COLOR CIRCLE.

Astfel, fiecare partener strain a avut cate o scurta prezentare cu privire la situatia economiei circulare in regiunea europeana pe care o reprezinta, implicata in proiectul COLOR CIRCLE, discutand cu expertii romani despre exemplele bunele practici existente in fiecare din aceste regiuni si despre instrumentele de politica existente pentru dezvoltarea de proiecte/solutii in domeniul economiei circulare.

”Prin strategia de dezvoltare a regiunii ne-am asumat obiectivul de a deveni, ”o regiune curata, atractiva pentru locuitorii sai si pentru turism, cu o economie competitiva, bazata pe cunoastere si inovare, in care grija pentru exploatarea si utilizarea durabila a resurselor sa se afle in atentia fiecarui cetatean”.

Acest obiectiv se poate realiza prin implementarea proiectelor din Programul Operational Regional pe care il vom coordona in perioada 2021-2027. Economia circulara este una dintre prioritatile de dezvoltare ale regiunii, fiind si o tema atent analizata in procesul de pregatire a perioadei de programare 2021-2027. Ca atare, conceptul economiei circulare este inclus in cele doua documente de planificare regionala: Planul de Dezvoltare Regionala si Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru.

Desi este considerat un concept relativ nou, economia circulara si principiile pe care se construieste circularitatea au fost prezente in viata comunitatilor de-a lungul istoriei.

Aceste principii se refera si la respectul pentru natura si grija pentru resursele pe care le folosim, prin modul rational si durabil de exploatare a acestora. Pana la urma, modalitatile in care putem valorifica resursele, materiile prime si produsele secundare sunt multiple, iar cunoasterea si inovatia joaca un rol important in crearea de valoare adaugata, atat pentru producatori, dar si pentru utilizatori.

Cel mai bine putem construi aceste modele de circularitate plecand de la specificul nostru local, de la resursele de care dispunem si, de ce nu, chiar de la traditiile care sunt imprimate in identitatea comunitatilor”, a precizat – in expunerea avuta in cadrul evenimentului – domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Plecand de la principiile circularitatii si avand in vedere competentele regionale, ADR Centru considera ca potentialul economiei circulare poate fi dezvoltat, cu sprijinul parteneriatului COLOR CIRCLE. Participantii la evenimentul gazduit fizic si virtual la Alba Iulia vor cauta sa aduca mai aproape de comunitatile pe care le reprezinta atat modelele de colaborare universitate-comunitate, dar si solutiile concrete, aplicate in alte regiuni, pentru dezvoltarea economiei circulare.

ADR Centru si-a propus sa finanteze adaptarea si replicarea celor mai bune modele prin Programul Operational Regional sau prin alte programe de finantare disponibile in perioada urmatoare. In ultimii 15 ani, in Regiunea Centru au fost coordonate peste 300 de proiecte, in valoare totala de peste 750 milioane euro, prin care comunitatile locale beneficiaza de fonduri europene nerambursabile pentru lucrari socio-edilitare.

Au fost finantate atat investitii in dezvoltarea infrastructurii verzi, in promovarea eficientei energetice, in mobilitatea urbana durabila, dar si investitii in dezvoltarea unor solutii inovative in domeniul economiei circulare sau adoptarea de catre companii a unor tehnologii si procese care presupun consum redus de energie, eficientizarea proceselor de productie, in acord cu obiectivele de mediu.

Informatii de background

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru implementeaza la nivel regional proiectul COLOR CIRCLE, care finantat prin Programul de Cooperare Interregionala Interreg Europe.”COnnecting and empowering LOcal authorities with Research capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy” (COLOR CIRCLE –”Conectarea si inzestrarea administratiei locale cu capacitati de cercetare pentru a valorifica intregul potential al economiei circulare”). Acest proiect este implementat de un consortiu international format din sase organizatii partenere din cinci state europene, coordonate de catre Universitatea HESAM din Franta, in calitate de partener lider.

Obiectiv: Pornind de la ideea ca dezvoltarea unor masuri integrate privind economia circulara se poate face numai prin implicarea tuturor factorilor relevanti de la nivel local si regional, prin intermediul acestui proiect, partenerii isi propun sa sprijine dezvoltarea acestui concept in localitatile urbane de mici dimensiuni prin crearea unor parteneriate solide intre autoritatile locale si mediul academic regional si prin implementarea unor masuri inovatoare care sa asigure cresterea capacitatii autoritatilor locale in valorificarea intregului potential al economiei circulare.

Acest proiect se va desfasura pe o perioada de 48 de luni si este structurat in doua faze de implementare: o prima faza dedicata invatarii interregionale (36 luni) si o a doua faza dedicata monitorizarii procesului de imbunatatire a instrumentelor politice abordate in cadrul proiectului (12 luni). Perioada de implementare se deruleaza intre 1 august 2019-31 iunie 2023.

Prin viitorul POR Centru 2021-2027, singurul program cu alocare regionala, coordonat direct la nivel regional, vor fi finantate initiativele ce contribuie la dezvoltarea economiei circulare si transformarea localitatilor din Regiune in comunitati sustenabile.