Jandarmeria Alba participă la Ștafeta Veteranilor Invictus 2024

Și anul acesta Jandarmeria Alba are onoarea de a anunța participarea la Ștafeta Veteranilor Invictus, un eveniment care aduce un omagiu eroilor și veteranilor României. Acțiunea face parte din seria de evenimente organizate sub egida Invictus România, ce are scopul de a promova valorile naționale, recunoștința față de cei care au servit țara și de a încuraja solidaritatea între generațiile de militari și civili.

La această competiție simbolică, echipele de Jandarmi alături de voluntari vor purta drapelul național trecând prin mai multe localități din județ și participând la momentele comemorative dedicate veteranilor. Evenimentul își propune să reamintească fiecăruia dintre noi despre importanța susținerii eroilor noștri, veterani ai teatrelor de operații din întreaga lume, amintind în același timp de curajul, sacrificiul și dăruirea celor care au luptat pentru libertatea și integritatea României.

Astăzi, 7 octombrie, ștafeta a ajuns în județul nostru la Sebeș, unde în Parcul Primăriei a avut loc un moment de comemorare, după care și-a continuat traseul înspre Alba Iulia în Cetatea Alba Carolina. Maine dimineață, începând cu ora 7:30, ștafeta va continua din Alba Iulia pe traseul Sebeș – Săliște – Sibiu unde vor fi organizate și alte momente de comemorare.

Încă de pe acum Jandarmeria Alba mulțumește tuturor celor implicați în organizarea acestui eveniment și invită publicul să fie alături de participanți pe parcursul traseului ștafetei, oferindu-le sprijin și apreciere pentru efortul lor.