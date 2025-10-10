IPJ Hunedoara recrutează viitorii polițiști la Bursa Locurilor de Muncă din Deva

Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara este prezent astăzi la Bursa Locurilor de Muncă, eveniment organizat de AJOFM Hunedoara, pentru a se întâlni cu tinerii interesați de o carieră în Poliția Română.

Reprezentanții IPJ Hunedoara prezintă vizitatorilor o parte din tehnica din dotare și oferă informații detaliate despre admiterea în școlile de agenți de poliție, încurajând tinerii să se alăture echipei oamenilor legii.





Înscrierile pentru școlile de agenți de poliție sunt deschise până la 17 octombrie 2025, ora 16:00, inclusiv în weekend, iar depunerea dosarelor se face până la 3 noiembrie 2025, la sediul IPJ Hunedoara.

Candidații pot opta pentru una dintre următoarele instituții de învățământ postliceal ale Inspectoratului General al Poliției Române:

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea

Înscrierile se fac exclusiv online, la adresa resurseumane@hd.politiaromana.ro, iar detalii complete privind condițiile de recrutare, documentele necesare și etapele concursului sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției:

hd.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-institutii-invatamant

IPJ Hunedoara îi încurajează pe tinerii din județ să își urmeze visul de a purta uniforma albastră și de a servi comunitatea.

„Alege o carieră în slujba legii!”