Între metaforă și putere: discursul care promite tot, fără să spună nimic

Există momente în care un lider alege să vorbească despre planuri. Și există momente în care alege să vorbească despre emoții. Mesajul transmis de Călin Georgescu aparține, fără echivoc, celei de-a doua categorii, un discurs care nu vrea să convingă prin argument, ci să seducă prin stare.



„V-am văzut. V-am simțit.” Nu este începutul unui program de țară, ci al unei relații. O relație construită pe ideea de apropiere totală între lider și susținătorii săi, în care distanța dispare, iar politica devine aproape o formă de comuniune.

Este un tip de discurs tot mai prezent în epoca noastră: mai puțin despre ce se va face și mai mult despre cine suntem „noi” împreună.

În centrul acestei construcții stă un cuvânt repetat obsesiv: iubirea. Nu ca sentiment privat, ci ca fundament colectiv, ca energie care unește, ridică și mai ales, legitimează.

În acest registru, liderul nu mai este doar un administrator al realității, ci devine un mediator al unei stări superioare, un liant între oameni și ceva mai mare decât ei. Invocarea lui Dumnezeu nu este întâmplătoare; ea conferă discursului o aură de autoritate morală greu de contestat.



Dar tocmai aici apare întrebarea incomodă: unde se termină emoția și unde începe responsabilitatea? Pentru că, dincolo de forța sa poetică, mesajul evită cu grijă concretul. Nu aflăm ce urmează, nu aflăm cum, nu aflăm când. În schimb, ni se oferă o promisiune implicită: că această „iubire” colectivă ne va proteja de cei care „amăgesc, exploatează, oprimă”. Este o promisiune vagă, dar puternică, construită pe o opoziție clasică între „noi” și un „ei” nedefinit.



Editorial vorbind, nu este nimic greșit în a apela la emoție. Politica fără emoție devine tehnocrată și rece. Dar politica doar cu emoție riscă să devină iluzie. Iar între cele două, diferența este exact ceea ce acest mesaj nu oferă: direcția.



Călin Georgescu propune, prin acest discurs, mai degrabă o stare decât un proiect. O stare de unitate, de speranță, de apartenență. Este, fără îndoială, un început eficient. Dar rămâne de văzut dacă acest început va fi urmat de ceva mai greu, mai concret și mai necesar: asumarea realității.