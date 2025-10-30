Intervenție dificilă a pompierilor clujeni pentru stingerea unui incendiu la o cabană din Ciurila

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecută la un alt incendiu produs în zona de munte, între localitățile Ciurila și Măguri Răcătău.

sursa foto: ISU Cluj

Apelul de urgență a venit în jurul orei 19.05, iar la fața locului s-au deplasat două echipaje de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca, precum și o autospecială de mare capacitate de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca. Totodată, forțele noastre au fost sprijinite de către SVSU Măguri Răcătău.

Autospecialele au parcurs un drum greu accesibil, de munte, însă au reușit să ajungă la locul incendiului. Flăcările s-au manifestat generalizat, la o cabană construită din lemn, precum și parțial la o anexă a acesteia, pe o suprafață de aproximativ 50 metri pătrați. Incendiul a fost stins în limitele găsite de către pompieri, iar pe parcursul intervenției nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de cercetare. Forțele au revenit la bază în jurul orei 02.00.