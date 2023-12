Internat prăbușit la Odorheiu Secuiesc /ISJ Harghita :Imobilul găzduiește aproape 100 de copii ;unii au reușit să fugă

UPDATE ORA 20:05 Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita a declarat că internatul Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, al cărui perete s-a surpat luni, surprinzând patru copii sub dărâmături, funcţionează într-o clădire închiriată de la Biserica Romano-Catolică şi găzduieşte aproape 100 de elevi.





Inspectorul şcolar general adjunct, Cristinel Glodeanu, a precizat că imobilul nu era încadrat în categoria clădirilor cu risc seismic.



„La începutul anului şcolar au fost verificate mai multe unităţi de învăţământ, în echipe mixte, împreună cu Instituţia Prefectului, cu colegii de la ISU, de la DSP, bineînţeles, şi de la Inspectoratul Şcolar. Această clădire este a Bisericii Romano-Catolice şi momentul în care astăzi (n.r – luni) s-a întâmplat, a fost prima dată când am aflat că există o problemă acolo, la acest internat. Din datele pe care le-au completat unităţile de învăţământ privind clădirile pe care le au, sunt trei clădiri (ale Liceului „Tamasi Aron” – n.r), două au fost încadrate în risc seismic 3, aceasta era neîncadrată în risc seismic. Celelalte două clădiri au fost reabilitate, o reabilitare a fost făcută la o clădire în intervalul 2018 – 2020, cealaltă a fost reabilitată în intervalul 2020 – 2022, iar aceasta (a internatului – n.r) nu a fost reabilitată şi nici nu era în curs de consolidare. Menţionez, încă o dată, că nu sunt clădirile şcolii, ci sunt închiriate (…), se află în proprietatea Arhiepiscopiei Romano-Catolice”, a declarat, pentru AGERPRES, Cristinel Glodeanu.



La rândul său, şeful Inspectoratului Şcolar Harghita, Demeter Levente, a menţionat că în internat sunt găzduiţi 97 de copii de la mai multe unităţi şcolare din localitate, iar o parte dintre cei care se aflau în clădire în momentul surpării peretelui au reuşit să se autoevacueze.



„Clădirea, din punct de vedere seismic, era neîncadrată. Are trei corpuri de clădire această şcoală, proprietatea Bisericii Catolice, Arhiepiscopiei Alba-Iulia, este închiriată de Primărie, chiria se termină anul viitor. Erau mai mulţi copii în internat, dar în această parte erau mai mulţi, dar unii au reuşit să fugă din camere. Dar erau puţini, oricum, pentru că era în timpul lor liber, de la ora 17,00 începeau activităţile în internat. Dacă se întâmpla la 17,00 era mai grav sau dacă se întâmpla în timpul nopţii, când toţi copiii erau, teoretic, în internat. 97 de copii sunt cazaţi în internat, este un internat destul de mare şi cazează şi copii de la mai multe şcoli, nu numai din şcoala lor”, a precizat pentru AGERPRES Demeter Levente.



Acesta nu exclude posibilitatea ca incidentul să fi fost provocat de lucrările pentru racordarea clădirii la reţeaua de canalizare a oraşului.



„Ceea ce ştiu este că toată lucrările erau cu autorizaţie, acest lucru a fost verificat, deci şanţul nu era pentru consolidare, era pentru canalizare, (…) probabil că aceste lucrări au cauzat, dar aveau autorizaţie, aveau de toate”, a mai spus inspectorul şcolar general.



Potrivit Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, patru copii cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani au fost surprinşi sub dărâmături, iar unul dintre aceştia a decedat.

UPDATE ORA 19.41 Internat prăbuşit la Odorheiu Secuiesc/ Ultimul elev scos de sub dărâmături a decedat

Ultimul elev scos luni de sub dărâmături după ce unul dintre pereţii internatului Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc s-a prăbuşit a decedat.





”Se confirmă decesul. Au încercat să-l resusciteze timp de 40 minute, dar fără efect”, a declarat pentru AGERPRES dr. Peter Szilard, şeful SAJ Harghita.



Acesta a făcut precizări legate şi de starea celorlalte trei victime transportate la spital.



”Cea mai uşor lezată victimă a fost dusă la spital de echipajul SMURD, de fapt nu avea răni, ci era speriată. A doua e o fată care are fractură de claviculă şi e suspectă de fractură membru superior. O fată a fost în stop cardio-respirator, a fost resuscitată şi a fost dusă la CPU Odorheiu Secuiesc şi din informaţiile primite vine Terapia Intensivă Mobilă de la Târgu Mureş după ea”, a explicat medicul.



Patru persoane, cu vârste între 15 şi 17 ani, au fost prinse sub dărâmături, după ce unul dintre pereţii internatului Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc s-a prăbuşit.

UPDATE ORA 18.53 Internat prăbuşit la Odorheiu Secuiesc/ O a patra persoană, scoasă dintre dărâmături; trei eleve, la spital

Cea de-a patra persoană prinsă sub dărâmături după ce unul dintre pereţii internatului Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc s-a prăbuşit a fost găsită şi i se fac manevre de resuscitare.



Precizările au fost făcute pentru AGERPRES de Zörgő Noémi, purtătorul de cuvânt al Primăriei Odorheiu Secuiesc.



”A fost scos chiar acum, va fi resuscitat în Ambulanţă, care pleacă direct către Spitalul din Odorheiu Secuiesc”, a arătat ea.



Cea de-a patra victimă este un băiat. Alte trei fete au fost transportate la spital. Victimele au între 15 şi 17 ani.

UPDATE ORA 18.28 Internat prăbuşit la Odorheiu Secuiesc/ Prefect: Trebuie să se lucreze cu grijă, să nu se mai dărâme ceva

Prefectul din Harghita, Petres Sandor, a declarat luni pentru AGERPRES că acţiunea de căutare a celei de-a patra persoane prinse sub dărâmături, după ce peretele unui internat al liceului din Odorheiu Secuiesc s-a prăbuşit, continuă, trei elevi fiind transportaţi la spital.



”Ceea ce este clar este că au fost prinşi patru copii sub dărâmături, trei au fost scoşi, se lucrează pentru scoaterea celui de-al patrulea. Cei trei sunt în spital şi acum să vedem ce se întâmplă cu restul operaţiei”, a spus prefectul.



Acesta a arătat că acţiunea de căutare este sprijinită şi de Salvamont.



”Cel puţin cinci formaţiuni de voluntari, Salvamont, câine căutător, sunt toate forţele aici. (…) Problema este că trebuie să se lucreze cu grijă, să nu se mai dărâme ceva, dar oamenii îşi dau toată silinţa”, a adăugat el.



Zörgő Noémi, purtătorul de cuvânt al Primăriei Odorheiu Secuiesc, a precizat că trei fete au fost scoase dintre ruine, iar acum se mai caută încă un băiat.



„Trei fete au fost scoase, toate cele trei sunt acum în spital, două sunt în afara oricărui pericol, una cu vătămări corporale uşoare. A treia fată se află în comă, ea a fost resuscitată în Ambulanţă. Acum se mai caută încă un băiat”, a menţionat ea.



La rândul său, Fekete Ors, şeful Salvamont Harghita, a subliniat că intervenţia este dificilă. „Colegii sunt acolo cu câini de căutare, cu o dronă cu o cameră de termoviziune. Intervenţia este dificilă din cauză că este mult, mult moloz”, a spus el.



Echipele de căutare-salvare comunică verbal cu a patra victimă şi acţionează pentru scoaterea acesteia de sub dărâmături, potrivit IGSU. Victimele au între 15 şi 17 ani.

UPDATE ORA 17.58 Harghita: Un perete al unui internat din Odorheiul Secuiesc s-a prãbuşit; 3 victime, una în stare gravã

Trei victime au fost extrase dintre dărâmături în urma prăbuşirii unui perete al internatului Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiul Secuiesc, una dintre acestea aflându-se în stop cardio-respirator.



Potrivit IGSU, până în acest moment au fost extrase trei victime – una conştientă, una semiconştientă şi una aflată în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs. Acestea au vârste între 15 şi 17 ani.



Ulterior, IGSU a anunţat că persoana aflată în stop cardio-respirator a răspuns manevrelor de resuscitare şi este transportată la spital pentru continuarea îngrijirilor medicale care se impun.



Zörgő Noémi, purtătorul de cuvânt al Primăriei Odorheiu Secuiesc, a arătat că în zonă s-au efectuat lucrări pentru a conecta clădirea internatului la canalizarea oraşului, acesta precizând că imobilul este în proprietatea Bisericii Catolice.



”Sunt la faţa locului, deci s-a prăbuşit o parte din clădirea căminului Liceului ‘Tamasi Aron’. S-au efectuat nişte lucrări de a conecta clădirea la reţeaua pluvială şi de canalizare a oraşului. Se lucra în curtea căminului şi probabil aceste lucrări sunt în legătură cu prăbuşirea. Pentru că au lucrat chiar lângă clădire şi chiar sub clădire au săpat. Incidentul s-a întâmplat chiar după terminarea orelor, deci exact când elevii au intrat în camerele lor”, a declarat aceasta pentru AGERPRES.



Ea afirmă că încă se mai caută victime printre dărâmături. ”Procesul de căutare nu s-a terminat, pentru că încă o persoană nu a fost găsită. Pompierii, toată lumea este la faţa locului. Au venit şi pompierii din satele învecinate, au pus reflectoare şi căutarea continuă”, a arătat purtătorul de cuvânt al Primăriei.



Potrivit acesteia, lucrările au fost contractate de şcoală, având în vedere că imobilul este în proprietatea Bisericii Catolice.

Potrivit ISU, la faţa locului se intervine cu 2 maşini de stingere, 1 descarcerare, 1 camion, 1 container multirisc, 1 ambulanţă SMURD, 2 ambulanţe SAJ, 3 echipaje ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.



Un perete al internatului Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiul Secuiesc s-a prăbuşit luni, suprafaţa afectată fiind de aproximativ 200 metri pătraţi. Se efectuează în continuare misiuni de căutare-salvare a posibilelor persoane surprinse sub dărâmături.

ORA 17.00 Harghita: Un perete al internatului Liceului ‘Tamasi Aron’ din Odorheiul Secuiesc s-a prăbuşit; posibile victime

Un perete al internatului Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiul Secuiesc s-a prăbuşit luni, iar, potrivit reprezentanţilor ISU Harghita, este posibil ca persoane să fie surprinse sub dărâmături.



„Din primele informaţii, la internatul Liceului ‘Tamasi Aron’ s-a prăbuşit un perete, posibil persoane surprinse sub dărâmături. Suprafaţa afectată este de aproximativ 200 metri pătraţi”, au precizat reprezentanţii ISU Harghita.

Potrivit acestora, la faţa locului se intervine cu 2 maşini de stingere, 1 descarcerare, 1 camion, 1 container multirisc, 1 ambulanţă SMURD, 2 ambulanţe SAJ, 3 echipaje ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.

