Industria de Apărare din România în pragul unui mare scandal. Șeful ROMARM, urmărit penal, nu poate fi dat afară

Şeful Romarm nu poate fi dat afară, deşi este urmărit penal de procurori pentru afacerile pe care le-a făcut şi în care a implicat compania.

Gabriel Ţuţu este în concediu şi nimeni nu ştie exact pentru cât timp. Consiliul de Administraţie al Romarm a decis să numească un director interimar, iar ministrul Economiei promite că în cel mult trei luni va rezolva situaţia, scrie antena3.

Totuşi, acesta spune că ancheta penală ce îl vizează pe Gabriel Ţuţu nu îl face incompatibil cu funcţia pe care încă o deţine.

„Activitatea Romarm continuă. După cum spuneam și la conferința anterioară, am solicitat Parchetului General clarificări privind statutul juridic. Am primit aceste clarificări. Compania Romarm funcționează cu o conducere interimară.

Doamna director economic a societății are mandat să reprezinte societatea. Consiliul de administrație a luat act de răspunsul Parchetului privind statutul juridic al domnului Ţuțu. Dânsul nu s-a întors în activitate, este în continuare în concediu, dar activitatea Romarm continuă”, a spus Florin Spătaru.

Din scrisoarea Parchetului General nu reiese că Ţuţu ar fi incompatibil cu mandatul pe care îl are, mai spune ministrul Economiei, Florin Spătaru.

Principalul producător şi exportator direct de produse militare din România, Compania Naţională ROMARM S.A. a fost înfiinţată în anul 2000 prin fuziunea celor mai importante fabrici ale Industriei Româneşti de Apărare. ROMARM este principalul furnizor de echipament militar, muniţie şi servicii de întreţinere din România.

ROMARM are o structura tip holding, cu un capital 100% românesc și se află sub autoritatea Ministerului Economiei. În județul Alba compania are două filiale, Uzina Mecanică Cugir și Fabrica de Arme Cugir.