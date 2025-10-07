Incendiu pe strada Digului din Oradea, provocat de o lumânare lăsată nesupravegheată

În seara zilei de luni, 06 octombrie a.c., pompierii bihoreni au acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la gospodărie din Oradea, cel mai probabil din cauza unei lumânări aprinse, care a fost lăsată nesupravegheată lângă materiale combustibile.

În jurul orei 20.50, pompierii Detașamentului 1 Oradea au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care se manifesta deosebit de violent și generalizat la o anexă lipită de o locuință situată pe strada Digului. Echipajele de pompieri au stins incendiul în aproximativ 20 minute, salvând din calea flăcărilor, locuința lipită de construcția incendiată și alte două case aflate în imediata proximitate.

sursa foto: ISU Bihor

Ca urmare a producerii evenimentului, provocat, cel mai probabil, de o lumânare aprinsă, lăsată nesupravegheată, a ars anexa construită pe o suprafață de circa 30 de metri pătrați. Din fericire, nu au existat persoane rănite.

Măsuri de prevenire a incendiilor provocate de lumânări

În scopul preîntâmpinării unor astfel de evenimente, care se pot solda cu mari pagube materiale și uneori, din nefericire, chiar cu pierderi de vieți omenești, vă recomandăm să nu amplasați lumânările aprinse în apropierea materialelor combustibile (mobilier, perdele, cărți, draperii, hârtie etc.) ori în locuri unde pot ajunge copiii şi animalele, pentru a nu le răsturna şi provoca incendii.

Folosiți întotdeauna un suport special pentru lumânări, care să fie rezistent la temperaturi ridicate și suficient de mare pentru a proteja de picături de ceară topită.

De asemenea, este foarte important să stingeți lumânările atunci când părăsiţi încăperea și să vă asigurați că sunt stinse complet în timpul nopţii. Informații detaliate despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și a aplicației de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit de pe App Store și Google Play.