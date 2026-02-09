Incendiu la un TIR pe DN 19, la ieșirea din Valea lui Mihai. Pompierii au salvat 80% din autovehicul

În această dimineață, pompierii militari bihoreni au intervenit pe DN 19, la ieșirea din localitatea Valea lui Mihai spre Satu Mare, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion.







sursa foto: ISU Bihor

Incendiul, care s-a produs, cel mai probabil, în urma exploziei unui cauciuc, în timp ce TIR-ul se deplasa pe DN 19, a fost semnalat în jurul orei 07.55, iar pentru gestionarea evenimentului au fost mobilizate cu operativitate, trei echipaje de pompieri din cadrul Stației Valea lui Mihai, din care două de stingere și unul de paramedici.

Șoferul autocamionului a încercat să decupleze capul tractor, însă nu a reușit, întrucât arderea s-a dezvoltat rapid, astfel că, în momentul sosirii forțelor de intervenție, flăcările se manifestau violent atât la remorca, cât și la cabina TIR-ului. Pompierii militari au acționat cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, reușind să lichideze incendiul în limitele găsite și să salveze circa 80% din autovehicul.

Flăcările au afectat circa 20% din capul tractor și remorca autovehiculului. Din fericire, nu au existat persoane rănite.