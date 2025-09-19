Incendiu la Sebeș: două anexe gospodărești au fost cuprinse de flăcări

Un incendiu a izbucnit joi, 19 septembrie, pe strada Mircea cel Mare din municipiul Sebeș. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Sebeș, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, incendiul s-a manifestat la două anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Echipele de intervenție au acționat pentru limitarea propagării flăcărilor și protejarea locuinței aflate în apropiere.



sursa foto: ISU ALBA

Incendiul a fost localizat, iar pompierii continuă acțiunea de stingere și înlăturare a efectelor negative produse de foc. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.