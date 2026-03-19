Incendiu la o vopsitorie din Cluj-Napoca. Două persoane evaluate medical, una transportată la spital

Un incendiu a izbucnit în incinta unui operator economic de pe Calea Turzii, din municipiul Cluj-Napoca. Flăcările au fost semnalate la o vopsitorie, iar la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu trei autospeciale de stingere.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta într-o zonă apropiată unui horn, iar spațiul, cu o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, era inundat cu fum dens. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea rapidă a focului, reușind să limiteze pagubele la circa 30 de metri pătrați.

Pe parcursul intervenției nu au fost raportate victime în stare gravă, însă doi bărbați, în vârstă de aproximativ 40 de ani, au fost evaluați de paramedicii SMURD, prezentând simptome ușoare de intoxicație cu fum. Unul dintre aceștia a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Potrivit primelor informații, cauza probabilă a incendiului ar fi o defecțiune la un ventilator de evacuare a gazelor, care ar fi produs scântei.

Intervenția pompierilor s-a încheiat, echipajele revenind ulterior la bază.