Incendiu la o locuință din Băgău. Proprietarul, intoxicat cu fum

Un incendiu a izbucnit în localitatea Băgău, fiind necesară intervenția de urgență a pompierilor din cadrul ISU Alba.
Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții instituției, Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. La fața locului au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Lopadea Nouă.
La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu ardere generalizată la întreaga locuință, pe o suprafață de aproximativ 25 de metri pătrați.
De asemenea, proprietarul imobilului, un bărbat, a fost asistat medical de echipajul SMURD, prezentând intoxicație cu fum. Acesta era conștient și cooperant în momentul evaluării.
Pompierii au acționat pentru stingerea completă a incendiului și pentru înlăturarea efectelor negative produse de acesta.