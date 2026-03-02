Incendiu la o locuință din Băgău. Proprietarul, intoxicat cu fum

Un incendiu a izbucnit în localitatea Băgău, fiind necesară intervenția de urgență a pompierilor din cadrul ISU Alba.







Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții instituției, Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. La fața locului au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Lopadea Nouă.

sursa foto: ISU Alba

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu ardere generalizată la întreaga locuință, pe o suprafață de aproximativ 25 de metri pătrați.

De asemenea, proprietarul imobilului, un bărbat, a fost asistat medical de echipajul SMURD, prezentând intoxicație cu fum. Acesta era conștient și cooperant în momentul evaluării.

Pompierii au acționat pentru stingerea completă a incendiului și pentru înlăturarea efectelor negative produse de acesta.