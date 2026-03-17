Incendiu la o casă din Aiton. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

Un incendiu a izbucnit la o casă din localitatea Aiton, unde au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Turda.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, dintre care una aparținând Detașamentului 1 Cluj-Napoca, precum și un echipaj SMURD. Flăcările s-au manifestat la nivelul acoperișului, afectând o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.



sursa foto: ISU Cluj

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, nicio persoană neavând nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiul a fost lichidat în scurt timp, iar, potrivit pompierilor, acesta a izbucnit la o casă aflată în construcție. Cauza probabilă a incendiului este legată de efectuarea unor lucrări cu o butelie cu arzător asupra izolației.

Pompierii urmează să stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.