02 decembrie, 2025
Incendiu la o anexă gospodărească din Petrești. Intervenție rapidă a pompierilor din Sebeș

Eveniment, Local

Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (grajd) situată pe strada Energiei nr. 77, în localitatea Petrești.

sursa foto: ISU Alba

La fața locului au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, precum și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul în scurt timp, limitând extinderea acestuia la alte construcții. Suprafața afectată este de aproximativ 40 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Echipajele ISU Alba acționează în continuare pentru lichidarea completă a focarului.

