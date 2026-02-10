Incendiu la o anexă gospodărească din Daia Română. Intervenție rapidă a pompierilor

Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din localitatea Daia Română.





Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, incendiul a fost semnalat în jurul orei 08:35, iar la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor. Forțele de intervenție au ajuns rapid la locul producerii incendiului.

sursa foto: ISU Alba

Flăcările se manifestau la o magazie, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. Pompierii au acționat pentru stingerea în totalitate a incendiului, fiind sprijiniți și de serviciile voluntare pentru situații de urgență din Daia Română și Sebeș.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 08:53, fără a se înregistra victime.

ISU Alba continuă cercetările pentru stabilirea cauzei izbucnirii incendiului.