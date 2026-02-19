Incendiu într-un apartament din Florești. Trei persoane s-au autoevacuat

Pompierii din cadrul Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat pe strada Cetății, în comuna Florești.





La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere și o autoplatformă. Până la sosirea echipajelor, un adult și doi minori s-au autoevacuat din imobil.

Potrivit primelor informații, incendiul s-a manifestat la un singur apartament, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați, iar întregul imobil a fost inundat cu fum.

Pompierii au pătruns în interior, au localizat focarul și au reușit să lichideze incendiul. Ulterior, echipajele au acționat pentru ventilarea spațiului afectat.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar nicio persoană nu a solicitat îngrijiri medicale. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.