Impetum Group a dat startul Studiului CONFIDEX ajuns la a 8-a ediție, prin care colectează percepțiile mediului de business asupra economiei românești în primul semestru al lui 2023

Impetum Group a demarat colectarea percepțiilor pentru un nou studiu CONFIDEX. Iniţiat la scurt timp după debutul pandemiei, CONFIDEX măsoară de 3 ani încrederea managerilor români în economia actuală şi are scopul de a crea repere concrete şi de a sprijini managerii în luarea unor decizii adaptate realităţii.

Managerii caracterizează 2022 ca fiind un an dificil, marcat de mai multe crize, criza energetică, creșterea prețurilor, războiul din Ucraina, un an în care încă s-au simțit urmările pandemiei. Oamenii de afaceri au avut timp să analizeze anul 2022 și să facă estimări pentru 2023, care nu se arată un an facil.

”CONFIDEX a pornit ca un instrument menit să ne ajute să înțelegem și să gestionăm criza economică ce părea iminentă la debutul pandemiei. Din fericire, datorită unei reziliențe crescute a companiilor românești și beneficiind de sprijin din partea statului, economia românească nu s-a confruntat cu o recesiune nici la debutul pandemiei și nici la începutul războiului.

Acum avem mai multe semnale contradictorii în economie: anumite opinii ale analiștilor economici și ale investitorilor, apoi scăderea apetitului pentru creditare, scăderi ale consumului în anumite sectoare economice, dar și previziuni de creștere economică pentru 2023. Asistăm la o evoluție care ne poate duce spre recesiune? Ar putea fi prima recesiune adevărată din 2010 încoace? E doar o furtună într-un pahar cu apă?”, a declarat Andrei Cionca, CEO Impetum Group.

De asemenea, prognozele institutelor de cercetare arată totodată că cea mai mare economie a Europei, Germania, va evita recesiunea în acest an, urmând a înregistra o creștere economică modestă.

Pe parcursul anului trecut, încrederea în economie a scăzut, iar la finalul lui 2022, indicele Confidex a ajuns aproape de nivelul de la finalul anului 2020, primul an de pandemie. 1 din 3 companii se considerau afectate de creșterea tarifelor la energie, și 70% afectați de războiul din Ucraina. Totodată, 43% dintre respondenții la studiul CONFIDEX estimeau o scăderea PIB până la finalul anului. Pesimismul acestora nu a fost confirmat, conform INS, în anul 2022, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu anul 2021, cu 4,8%.

”A venit momentul să măsurăm din nou încrederea în economie a managerilor români”, spune Andrei Cionca.

În prezent, CONFIDEX este cel mai amplu și de încredere studiu despre încrederea în economie a managerilor români, care a reunit până în prezent peste 2.500 de manageri C-level din România în cele șapte ediții ale sale.

Pornit ca un demers ce voia să urmărească evoluția încrederii managerilor români în economie pe vremea pandemiei, CONFIDEX continuă să ofere insight-uri valoroase pe parcursul acestor contexte economice cu care societatea nu s-a mai confruntat anterior. Amploarea pe care CONFIDEX a câștigat-o în ultimii ani se datorează în mare parte comunității de antreprenori, manageri, specialiști în economie care au contribuit atât la colectarea percepțiilor cât și la descifrarea lor.

Impetum Group invită toți managerii români să completeze chestionarul CONFIDEX. Percepția și înțelegerea lor asupra momentului acesta contează!

Despre Impetum Group

Impetum Group este grupul românesc care aduce împreună capital, management și servicii, format din reunirea sub aceeași umbrelă a CITR, liderul pieței de insolvență din România, ROCA Investments, soluție de private equity care urmărește consolidarea și scalarea IMM-urilor românești cu potențial, ROCA X, Venture Capital destinat start-up-urilor disruptive din piața de tehnologie și Agista, fond de growth equity cu focus pe companii care au demonstrat o creștere susținută cu resurse limitate în nișa în care activează și caută să-și accelereze scalarea la nivel național și internațional.

Impetum Group își propune să devină un hub de resurse, care maximizează valoarea de business, prin reunirea de: business knowledge specific pentru fiecare din cele trei etape din viața unei companii (startup, criză de creștere, distress), capital, sinergii și cross-uri între business-uri complementare, precum și o comunitate de manageri și antreprenori dornici să participe activ la consolidarea culturii antreprenoriale din România.