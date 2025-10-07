IGSU a dispus măsuri suplimentare în contextul avertizărilor de cod roșu emise de ANM

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat activarea unor măsuri speciale pentru prevenirea și gestionarea eficientă a situațiilor de urgență, în contextul avertizărilor meteorologice de cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Pentru asigurarea unei acoperiri operative optime a misiunilor, IGSU a dispus dislocarea de personal și tehnică de intervenție din mai multe județe către zonele vizate de fenomene meteo severe.

Astfel:

de la ISU Suceava și ISU Botoșani către ISU Constanța au fost trimise 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;

și către au fost trimise 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă; de la ISU Alba și ISU Harghita către ISU Călărași au fost dislocate aceleași tipuri de echipamente și mijloace de intervenție;

și către au fost dislocate aceleași tipuri de echipamente și mijloace de intervenție; de la ISU Cluj și ISU Mureș către ISU Ialomița , respectiv

și către , respectiv de la ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara către ISU Giurgiu, au fost direcționate resurse similare.

Potrivit IGSU, grupa operativă a Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) monitorizează permanent evoluția situației din teren, pentru a asigura un răspuns rapid și coordonat la eventualele intervenții.

Instituția reamintește populației că informații despre comportamentul adecvat în caz de situații de urgență pot fi consultate pe platforma fiipregatit.ro, precum și prin aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.