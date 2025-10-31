Horațiu Potra, mesaj din Dubai: „Am semnat documentele de extrădare. Vreau să facă dreptate justiția din România”

Aflat în Dubai, unde era implicat într-un proces, omul de afaceri Horațiu Potra a transmis un mesaj exclusiv pentru Realitatea PLUS, în care a anunțat că a decis, împreună cu fiul și nepotul său, să grăbească procedura de extrădare în România.

„Aveam primul proces în Dubai, pe data de 26 noiembrie, dar împreună cu fiul și cu nepotul meu am decis să cerem avansarea procesului. Astfel, ne-am prezentat astăzi în fața judecătorilor din Dubai și am semnat documentele de extrădare. Aveam aici dreptul la apărare și șanse mari de câștig, inclusiv la Prima Curte, dar vreau să facă dreptate justiția din România… pentru că ne considerăm nevinovați. Asta voiam să vă spun. Atât!”, a declarat Horațiu Potra la Realitatea PLUS.

Potrivit surselor Realitatea.net, Potra se află în procedură de extrădare alături de fiul și nepotul său, după ce autoritățile române au solicitat repatrierea acestora în dosarul Potra–Georgescu, aflat în atenția procurorilor din România.

Declarația vine în contextul în care, recent, surse judiciare au afirmat că procurorii români „fug” de acest dosar, considerându-l „maculatură”, conform unei anchete publicate de Realitatea.net.