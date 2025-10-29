Furt de autoturism și conducere fără permis: tânăr de 19 ani, prins după o urmărire în trafic

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 19 de ani, din comuna Râu de Mori, după ce acesta ar fi sustras un autovehicul și s-ar fi urcat la volan fără a deține permis de conducere.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, polițiștii din orașul Hațeg au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism depistat în trafic în noaptea de 28 octombrie a.c., în jurul orei 00:20.

Întrucât conducătorul auto nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, continuându-și deplasarea, s-a trecut la urmărirea autoturismului pe raza comunelor General Berthelot și Densuș. Ulterior, șoferul ar fi părăsit autoturismul, deplasându-se spre un teren arabil.

La fața locului, polițiștii au identificat un tânăr de 18 ani, domiciliat în comuna General Berthelot, pasager în autovehicul.

În urma cercetărilor efectuate, în cursul zilei de ieri, 28 octombrie a.c., s-a stabilit că la volan s-ar fi aflat un tânăr de 19 ani, domiciliat în comuna Râu de Mori, care ar fi sustras autoturismul de la firma la care era angajat.

Verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române au relevant faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere și furt în scop de folosință.