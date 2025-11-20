Fragedo, transformă „7 ani de acasă” în „7 ani de recunoaștere drept #1 Brand for Kids”, cea mai de încredere marcă de carne

Pentru părinți, fiecare masă oferită copilului este un moment de conectare, grijă și siguranță. Este una dintre cele mai simple, dar și mai profunde forme de iubire. Iar responsabilitatea de a pune pe masă ceva în care ai deplină încredere este și esența care a construit, în timp, legătura dintre familiile din România și brandul Fragedo de la TRANSAVIA.

Astăzi, această încredere primește o nouă recunoaștere publică: Forbes România desemnează Fragedo drept „#1 Brand for Kids”, „cea mai de încredere marcă de carne (pui, porc, vită etc.)”, pentru al șaptelea an consecutiv, în urma unui studiu realizat împreună cu Institutul D&D Research. Este un premiu care nu vorbește despre notorietate, ci despre calitate consecventă, un criteriu esențial în piața alimentară și cu atât mai important atunci când vorbim despre copiii noștri.

„Când lucrezi cu produse alimentare destinate și copiilor, nu ai voie să tratezi nimic ca pe o rutină. O sursă controlată 100% de carne de pui, un flux de producție făcut așa cum trebuie, respect și grijă pentru fiecare acțiune: toate acestea sunt, de fapt, o formă de responsabilitate față de familiile care se bazează pe noi. Putem spune că cei „7 ani de acasă” s-au transformat în „7 ani de recunoaștere drept #1 Brand for Kids”, pentru că premiul Forbes din acest an vine tocmai ca o confirmare a acestui tip de relație: atentă, asumată și constantă”, declară Marian Sabău, Director Divizie Calitate și Siguranța Alimentului, TRANSAVIA.

Liderul pieței de carne de pui din România, TRANSAVIA, este singurul producător autohton care deține și controlează integral toate facilitățile de-a lungul întregului lanț de producție, de la bob la furculiță. Acest lucru îi permite să garanteze siguranța și calitatea fiecărui produs oferit celor care apreciază autenticitatea, excelența și valoarea nutritivă superioară. Pentru consumatorul obișnuit, toate acestea nu sunt neapărat vizibile. Dar ele se simt. În felul în care carnea de pui este mereu sigură și are aceeași calitate de fiecare dată.

Carnea de pui Fragedo însoțește milioane de familii în momentele lor importante, de la primele mâncăruri ale celor mici, până la mesele zilnice sau la cele speciale din weekendurile în familie și la cele care marchează diverse aniversări. Gama Fragedo s-a extins în ritmul în care s-au schimbat obiceiurile familiilor din România. De la ingredientele esențiale pentru gătit acasă individuale (piept, pulpe, aripioare, ficăței etc.), la produse marinate sau gata de gătit, la tigaie, în actifryer sau la cuptor, brandul răspunde realităților cotidiene ale părinților: mai puțin timp, dar aceeași dorință de a oferi ceva bun, sigur și nutritiv.

„Părinții caută simplitate și siguranță: o carne de pui care să fie mereu la fel de bună, fără surprize, fără compromisuri. Copiii simt diferența, chiar dacă nu o pot explica. Felul în care sunt crescuți puii, hrana lor, modul în care este controlată fiecare etapă, toate acestea se traduc, în final, în gust, textură și calitate nutritivă. Distincția #1 Brand for Kids, primită de Fragedo pentru al șaptelea an consecutiv, este un semn că felul în care lucrăm așa cum trebuie se vede în viața reală a familiilor”, afirmă Cristina Lupșan, Director Calitate Sector Industrializare, TRANSAVIA.

Calitatea produselor TRANSAVIA este parte integrantă din strategia de sustenabilitate a companiei, iar un element de bază în realizarea acestui angajament este hrana sănătoasă și nutriția corectă a puilor. În lanțul de producție, integrat vertical 100%, de la bob la furculiță, sunt procesați exclusiv pui crescuți în fermele proprii, unde controlăm întregul proces de reproducție, incubație și creștere. Hrăniți cu cereale și floarea-soarelui cultivate în fermele vegetale TRANSAVIA, puii Fragedo sunt apreciați pentru frăgezime și savoare de către cei mai exigenți consumatori, copiii și părinții, având constant același gust și aceeași calitate, cu valoare nutrițională superioară, indiferent în care dintre variante sunt gătiți.

TRANSAVIA deține cinci laboratoare de analize, în care realizează zilnic determinări privind calitatea și siguranța cărnii și a produselor din carne, determinări privind calitatea apei utilizate pentru adăparea și hrănirea păsărilor și ca parte componentă a produselor din carne, determinări privind calitatea hranei păsărilor și determinări privind bunăstarea păsărilor.

Liderul pieței de carne de pui se remarcă și prin inovațiile utile propuse, precum Fragedo Crunch Your Lunch, o gamă de produse gata de gătit, din piept de pui întreg, ori SmartCook by Fragedo, primul asistent AI de gătit din România, care sugerează consumatorilor idei pentru rețete rapide și personalizate, în funcție de ingredientele alese. Foarte ușor de accesat, scanând codul QR de pe ambalaje sau direct pe site-ul companiei, acest asistent este un instrument practic, mai ales pentru cei grăbiți, dar pasionați de mese bune sau pentru cei care vor să își facă rapid liste de cumpărături eficiente.