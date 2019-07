Fragedo salută vara cu o propunere versatilă- Vin prietenii la tine- noua gamă de produse proaspete de la Fragedo

La fel de ușor ca un #selfie, dar atent produs și de o calitate superioară, burgerul Fragedo- Vin prietenii la tine se anunță a fi vedeta acestei veri. Produs integral din pulpă dezosată de pui și condimente, este ușor și rapid de pregătit. Gama este completată de chifteluțele și cârnăciorii proaspeți clasici și picanți.

Specialitățile ready-to-cook Fragedo sunt create după rețete proprii, cu carne tocată din pulpă dezosată de pui și condimente, ambalate în tăvițe în atmosferă protectoare, respectând cele mai înalte standarde de calitate.

Burgerii, chifteluțele și cârnăciorii Vin prietenii la tine pot fi protagoniștii unui grill party de vară, dar gama este permanentă în portofoliul Fragedo, fiind potrivită în orice anotimp, datorită modalității versatile de pregătire. La grill, tigaie, cuptor sau friteuză, gama de produse este o alternativă sănătoasă pentru o masă rapidă, cu prietenii și întreaga familie.





Designul gamei aparține echipei Brandient care a venit cu o propunere fresh, adaptată vieții actuale foarte rapide și în căutare de propuneri sănătoase de alimentație.

Transavia este liderul pieței de carne de pui din România și cea mai prestigioasă companie FMGC din Transilvania. Un business de familie cu capital integral românesc, este o afacere construită de la zero pe principii și reguli solide, producând de peste 28 de ani cele mai sigure și calitative produse din carne de pui. ”Simplu și eficient, prin Well Made in Romania , dorim să transmitem consumatorilor că ceea ce cumpără nu e doar un pui, ci rezultatul unui anume mod de a face lucrurile. Iar acest mod este posibil doar dând dovadă de integritate în ceea ce facem, evitând orice fel de compromis. Suntem un business de familie, iar în familia noastră, să câștigi respectul celorlalți e o onoare, dar și o mare responsabilitate. Avem încredere că noile produse vor fi apreciate, la fel ca întreaga gamă Fragedo ” declară Theodora Popa, Vicepreședinte Transavia.

Transavia este unul dintre cele mai reputate business-uri de familie românești, cu o experiență de peste 28 de ani pe piață, timp în care a devenit liderul local al industriei de carne de pui. Companie cu capital 100% românesc, Transavia operează sustenabil cu un model de business integrat vertical pentru a oferi cel mai bun standard de alimentație consumatorilor români și de pretutindeni. Deschiderea permanentă spre inovație în business a contribuit la succesul de care Transavia se bucură astăzi, clasându-se în topul celor mai valoroase companii din România. Calitatea produselor, precum și performanțele atinse, au adus companiei Transavia titlul onorific de Furnizor al Casei Regale a României în anul 2006, precum și o serie de premii naționale și internaționale. În prezent, Transavia are peste 2000 de angajați, 28 ferme de creștere a păsărilor și 4 ferme de producție vegetală, o fabrică de nutrețuri combinate, 3 abatoare performante de ultimă generație și o fabrică de procesare a cărnii. Fermele Transavia sunt localizate în 8 județe din România, în Alba, Cluj, Sibiu, Brașov, Timiș, Mureș, Harghita și Caraș Severin, unde anual se produc peste 80.000 de tone de carne de pui. Produsele companiei se ridică la cele mai înalte standarde de calitate și sunt prezente în majoritatea lanțurilor de retail modern prin brandurile Fragedo și Papane. Peste 25% la sută din producția anuală a companiei merge pe piața de export, în mai multe țări europene, precum Marea Britanie, Irlanda, Franţa, Olanda, Ungaria, Grecia, Slovacia, Bulgaria, Italia, Spania și Croația.