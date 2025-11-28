FOTO : Plan Roşu de Intervenţie în judeţul Hunedoara, după un grav accident pe autostrada A1

Cinci persoane au fost evaluate medical, joi seară, după un accident rutier produs în judeţul Hunedoara, pe augostradă. Două maşini, o autoutilitară cu lemne şi o dubă s-au ciocnit, iar duba a luat foc, fiind distrusă aproape în totalitate.

”La nivelul judeţului Hunedoara a fost pus în aplicare, în această seară, la ora 21.15, prima etapă a Planului Roşu de Intervenţie, ca urmare a unui apel de urgenţă care anunţa un grav accident rutier produs pe autostrada A1, la km 377, pe sensul de mers Deva-Ilia, în care au fost implicate 4 autovehicule: 2 autoturisme, o autoutilitară care transporta material lemnos şi o autodubă”, anuţă, joi seară, ISU Hunedoara.











La sosirea echipajelor de intervenţie, s-a constatat că în autovehiculele implicate în accident se aflau 5 persoane.

”Acestea au fost consultate medical de către echipajele SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara, pentru niciuna dintre ele nefiind nevoie de transportul la spital”, a precizat sursa citată.

În urma impactului, duba a luat foc, fiind distrusă aproape în totalitate.

”Pentru gestionarea eficientă a situaţiei de urgenţă, la misiune au participat 22 de pompieri militari, iar la locul evenimentului au fost direcţionate 3 ambulanţe SMURD, 2 autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o autospecială pentru muncă operativă. Misiunea pompierilor s-a finalizat fără probleme deosebite, iar planul roşu de intervenţie a fost dezactivat după 31 de minute, la ora 21.46.”, au mai transmis pompierii.









Echipajele de intervenţie au asigurat măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, dar şi curăţarea carosabilului pentru ca circulaţia rutieră pe autostradă să poată fi reluată în condiţii de siguranţă.