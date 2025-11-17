Fără bijuterii și unghii false în secțiile de Terapie Intensivă. De ce interzice ministrul sănătății aceste elemente

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că în secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă există reguli stricte privind igiena şi siguranţa pacienţilor, motiv pentru care personalului medical îi este interzis să poarte bijuterii sau unghii false. El a subliniat că aceste prevederi sunt clar stabilite în legislaţia în vigoare şi a insistat că respectarea lor este obligatorie pentru toţi angajaţii din sistemul medical, fără excepţii, deoarece orice abatere poate compromite condiţiile de asepsie şi poate pune în pericol actul medical.

”Nu mă refer aici doar la costumul de spital, mă refer şi la purtatul bijuteriilor şi unghiilor false şi al altor elemente de acest gen în Terapie Intensivă, pentru că prezintă şi reprezintă un adevărat vector, dacă doriţi, de transfer al germenilor patogeni de la un pacient la altul.Ştiţi că mai nou s-a format un grup din acesta, nu ştiu cum să-l caracterizez, o acţiune împotriva ministrului Sănătăţii, care se numeşte «Nu renunţăm la verighetă». Eu spun foarte clar: renunţaţi la verighetă în Terapie Intensivă.Sigur, dacă există o legătură emoţională foarte puternică cu verigheta, se poate purta în buzunar, dar nu la mână”, a declarat ministrul, duminică, la un post național de televiziune.

Întrebat dacă nu este o exagerare acest lucru, ministrul Sănătăţii a răspuns: