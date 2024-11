Fals în acte pentru urna mobilă : un bărbat din Ighiu, cercetat pentru completarea ilegală a unei cereri de vot

La data de 24 noiembrie 2024, în jurul orei 12.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul că, la data de 23 noiembrie 2024, un bărbat de 57 de ani, din comuna Ighiu, ar fi completat cererea de urnă mobilă pentru un cetățean pe care ar fi depus-o, ulterior, la o secție de vot din comuna Ighiu.

Comisia de vot care însoțește urna mobilă, deplasată la domiciliul bărbatului, a constatat că acesta nu a solicitat urna mobilă, pentru a-și exercita dreptul la vot.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătorie Alba Iulia, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 322 alin. 1 din Codul Penal.