Elev din Albac, eliminat la proba de evaluare la Matematică a Evaluării Naționale

Un absolvent de clasa a VIII-a din comuna Albac, a fost eliminat joi de la proba de Matematică a Evaluării Naţionale, pentru tentativă de fraudă.

Elevul a fost prins de către membrii comisiei de supraveghere, având asupra sa un telefon mobil.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Alba, la ceea de – a doua probă a Evaluării Naționale, s – au prezentat 2.060 de candidați, iar 111 elevi au absentat.

Procentul de prezentă în județul Alba, la proba de Matematică, a fost de 94,88%.

Primele rezultate vor fi comunicate marţi, 29 iunie, până la ora 14,00, în centrele de examen. Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 16,00 – 19,00. Rezultatele finale vor fi afişate duminică, 4 iulie.

Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor şi instrumente de desen la proba de Matematică.

Potrivit MEN, este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.).