Electric Castle dezvăluie lineup-ul final pentru ediția din 2025! Festivalul a pregătit 120 de ore de muzică live cu show-uri prezentate de superstaruri precum Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Yungblud, Justice și Bicep, alături de alți 200 de rebeli punk, vizionari în muzica electronică sau voci ale noii generații de artiști. Toți cei ce-și doresc să-i vadă live, între 16 și 20 iulie, la Bonțida, mai au doar o zi la dispoziție pentru a se înregistra pe www.electricastle.ro pentru a avea acces la abonamentele și biletele de o zi puse în vânzare în 9 aprilie, ora 12:00.Dintre numele noi anunțate de Electric Castle, YUNGBLUD stârnește foarte multă emoție. Rebelul pop-punk reușește să vândă milioane de albume în întreaga lume, printr-un amestec irezistibil de muzică, activism și experimente creative. Cel mai recent pariu câștigat: single-ul de 9 minute, „Hello, Heaven, Hello!”, lansat acum două săptămâni, pe care fanii săi de Generație Z l-au primit cu uimire. Noul hit deschide nu doar o nouă etapă creativă în cariera lui Yungblud, dar și show-ul de pe mainstage, la Electric Castle. RUDIMENTAL revine la castel ca RUDIM3NTAL! Recunoscut pentru că au revoluționat scena drum & bass în ultimul deceniu, grupul marchează un nou început și a pregătit un show spectaculos pentru EC 2025, cu elemente vizuale perfect sincronizate cu energia hit-urilor create în ultimii 20 de ani. Cu o ascensiune fulminantă la nivel global, Artemas aduce hit-uri virale precum „i like the way you kiss me” și un show emoționant și memorabil – pentru prima dată în România.