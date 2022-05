Duminică: Debutează Festivalul Internațional de Teatru „Povești”

Începând de duminică, Alba Iulia va fi capitala teatrului. Timp de aproape o săptămână, în orașul ²Marii Uniri² se va desfășura ediția cu numărul 15 a Festivalului Internațional de Teatru „Povești”.



Printre invitanții care vor susține spectacole pe scena festivalului din Alba Iulia, se numără Maia Morgenstern, Florin Piersic jr sau Horațiu Mălăele.

Spectatorii vor avea parte de Povești pentru copii și oameni mari spuse prin spectacole, cărți, dialoguri sau conferințe, expoziții și ateliere.

Potrivit organizatorilor, biletele au fost puse în vânzare din data de 26 aprilie, lacasieria Teatrului de Păpuși „Prichindel”, de luni până vineri, între orele 9:00 și 14:00 și la casieria Casei de Cultură a Sindicatelor, de luni până vineri, între orele 8:00 și 16:00 sau online pe www.teatrulalba.ro și www.fitab.ro.

„Ne pregătim cu emoție și multă bucurie pentru a reveni în comunitate cu acest festival care a adus, de-a lungul anilor, întâlniri minunate ale publicului cu artiști din țară și străinătate. Așadar, în perioada 15 – 21 mai mergem la teatru, indiferent de vârstă. Spectacole de teatru destinate publicului adult, dar și adolescenților și copiilor, ateliere de creație, lansări de carte, dialoguri, conferințe, expoziții sunt pregătite pentru iubitorii de teatru. Suntem convinși că nu doar nouă ne-a fost dor de o astfel de întâlnire, ci și dumneavoastră, publicul nostru drag, căruia îi este în totalitate dedicat. Marcel Iureș, Maia Morgenstern, Horațiu Mălăele, Florin Piersic jr. Chris Simion, Oana Pellea, dar și personaje îndrăgite din poveștile pentru copii, vă așteaptă într-o nouă ediție de festival.”, a precizat Ioana Bogățan, directorul festivalului și al Teatrului de Păpuși” Prichindel” Alba Iulia.



Programul FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU „POVEŞTI”, 15 – 21 mai 2022, ediţia a XV-a ALBA IULIA este următorul:

DUMINICĂ, 15 mai

10:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

11:00 PUNGUȚA CU DOI BANI, regia Decebal Marin

Teatrul de Păpuși Puck Cluj-Napoca

Spectacol de teatru pentru copii/3+

Casa de Cultură a Studenților/50 min.

12:00 STAȚIA CLOVNILOR, regia Ana Crăciun Lambru

Teatrul pentru copii și tineret Luceafărul Iași

Spectacol de teatru pentru copii non-verbal/5+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia/1h

16:00 Povești însuflețite

Atelier de carte pop-up

Coordonatoare: Alexandra Budianu și Elena Iorga

Atelier sculptură, Teatrul de Păpuși Prichindel

16:00 Realitatea mea

Atelier de scenografie

Coordonator: Alina Herescu

Sala festivă, Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia

16:00 Imaginaria

Atelier de teatru cu obiecte

Coordonator: Ana Crăciun Lambru

Sala Amfiteatru, Casa de Cultură a Studenților

16:00 Trup. Cuvânt în mișcare

Atelier de teatru pentru adolescenți

Coordonator: Ioan Ardelean

Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenților

17.00 Teatrul pe Roți

Gigantic Show

Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor/30 min.

17:30 TEATRALITATE, SPECTACOL ÎN COSTUM

Vernisaj expoziție de costume realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator și coordonator prof. Univ. Dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor/30 min.

18:00 FAMILIA ADDAMS, regia Răzvan Mazilu

Teatrul Excelsior București Musical/12+

Casa de Cultură a Sindicatelor/2h 40 min. (cu pauză)

LUNI, 16 mai

11:00 SPERIETOAREA DE PĂSĂRI, regia Adela Moldovan

Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Trupa marionete

Spectacol de teatru pentru copii/3+

Casa de Cultură a Studenților/50 min

11:00 VLOGGER LA 13 ANI, de Dan Lungu

Lansare de carte

Școala Gimnazială Vasile Goldiș Alba Iulia

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:00 #acedesiguranță, regia Bobi Pricop

Coproducție Teatrul de Stat Constanța

Teatrul Național Marin Sorescu Craiova

Teatrul Andrei Mureșanu Sfântu Gheorghe

Teatrul de Nord Satu Mare

Spectacol-instalație pentru adolescenți/16 +

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia/1h 10 min.

13:10 DIALOGURI

Bobi Pricop în dialog cu spectatorii

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia

17:00 PUNTO Y COMA

Compania Teatrală Cia el Cruce, Spania

Spectacol de teatru-circ/6+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia/50 min.

18:00 – 20:00

Expoziții permanente de costume și artă plastică realizate de UNATC I.L. Caragiale București

Curator și coordonator prof. Univ. Dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

Foaier Casa de Cultură a Studenților

18:30 SÎNT O BABĂ COMUNISTĂ, de Dan Lungu

Lansare de carte

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor/30 min.

19:00 SUNT O BABĂ COMUNISTĂ, regia Antonella Cornici

Teatrul Național Mihai Eminescu Timișoara

Spectacol de teatru/14+

Casa de Cultură a Sindicatelor/1h 45 min.

MARȚI, 17 mai

10:00 LEBEDELE SĂLBATICE, regia Mykahailo Urytskyi

Teatrul Municipal de Păpuși Guguță Chișinău

Spectacol de teatru pentru copii/4+

Casa de Cultură a Studenților/50 min.

11:00 DE-AȘ FI SCUFIȚA ROȘIE, regia Geo Dinescu și Marin Fagu

Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Spectacol muzical pentru copii/3+

Casa de Cultură a Sindicatelor/45 min.

11:00 ȚINUTUL DE VIS AL LUI KIBUKI

Kabaré Púpala Marionetas, Germania

Spectacol non-verbal pentru copii/3+ Grădinița Dumbrava minunată Alba Iulia/40 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12.30 CARE DINTRE NOI/WHICH ONE OF US, de Chris Simion – Mercurian

Lansare de carte și conferință

Art Cafe/30 min.

17:30 NOBLEȚE, RAFINAMENT ȘI STIL – REGINA MARIA

Vernisaj expoziție de artă plastică realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator și coordonator: prof. Univ. Dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Studenților/30 min.

18:00 ANATOMIA UNUI CLIȘEU, regia Chris Simion – Mercurian

Teatrul Stela Popescu București

Spectacol de teatru/16+

Casa de Cultură a Studenților/1h 20 min.

20:00 FRUMOS E ÎN SEPTEMBRIE LA VENEȚIA, regia Mariana Cămărășan

Teatrul Național I.L.Caragiale București,

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Asociația GOONG București

Spectacol de teatru/7+

Casa de Cultură a Sindicatelor/1h 15 min.

MIERCURI, 18 mai

10:00 ORICE ȘOARECE IUBEȘTE CAȘCAVALUL, regia Béres László

Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin Timișoara

Spectacol de teatru pentru copii/3+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel/60 min.

11:00 AVENTURILE LUI CHIȚ MIȚ, regia Georgeta Lozincă

Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel Târgu Mureș

Spectacol de teatru pentru copii/4+

Casa de Cultură a Studenților/45 min.

11:00 ȚINUTUL DE VIS AL LUI KIBUKI

Kabaré Púpala Marionetas, Germania

Spectacol non-verbal pentru copii/3+ Liceul Sf. Iosif Alba Iulia/40 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

18:00 – 20:00

Expoziții permanente de costume și artă plastică realizate de UNATC I.L. Caragiale București

Curator și coordonator: prof. Univ. Dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

Foaier Casa de Cultură a Studenților

18:00 NU SUNT EU. Maia Morgenstern, O biografie, direcția de scenă Victor Ioan Frunză

Teatrul Dramaturgilor Români București One-woman show/12+

Casa de Cultură a Studenților/1h 40 min.

20:00 TACHE, IANKE ȘI CADÂR, regia Horațiu Mălăele

Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra București

Spectacol de teatru/14+

Casa de Cultură a Sindicatelor/1h 20 min.

21:30 O POVESTE CAM CIUDATĂ și alte două povestiri

POEZII ȘI VORBE-N VÂNT, de Horațiu Mălăele

Lansare de carte

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor/30 min

JOI, 19 mai

11:00 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE PITICI, regia Viorel Vârlan

Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov

Spectacol de teatru pentru copii/4+

Casa de Cultură a Studenților/50 min

11:00 ȚINUTUL DE VIS AL LUI KIBUKI

Kabaré Púpala Marionetas, Germania

Spectacol non-verbal pentru copii/3+ Liceul German Sebeș/40 min.

11:00 DE VORBĂ CU NORA IUGA

Întâlnire-dialog și prezentare de carte

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia/50 min

12:00 Se (di) ntiment, regia Biatrice Cozmolici

Universitatea de Arte Târgu Mureș

Spectacol de teatru pentru adolescenți/16 +

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel/35 min

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:30 NU SUNT EU, de Maia Morgenstern

Lansare de carte

Art Cafe/30 min

18:00 – 20:00

Expoziții permanente de costume și artă plastică realizate de UNATC I.L. Caragiale București

Curator și coordonator prof. Univ. Dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

Foaier Casa de Cultură a Studenților

18:00 PE O PÂNZĂ DE PĂIANJEN, regia Vlad Zamfirescu

Cortina AG București

Spectacol de teatru/16+

Casa de Cultură a Sindicatelor/1h 40 min.

20:00 TOM ȘI JERRY, regia Florin Piersic jr.

Teatrul Național Radu Stanca Sibiu Proiecție de film/16+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia/1h 40 min.

21:40 DIALOGURI

Florin Piersic jr. și Marius Turdeanu în dialog cu spectatorii

VINERI, 20 mai

10:00 MICII VRĂJITORI, regia Vera Stoykova

Teatrul de Păpuși de Stat Varna, Bulgaria

Spectacol de teatru pentru copii non-verbal/3+

Casa de Cultură a Studenților/45 min.

11:00 IEPURELE ALB, regia Ana Crăciun Lambru

Teatrul de Artă București

Spectacol de teatru pentru copii/4+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel/50 min

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

17:00 FĂRĂ FRICĂ, regia Alexandrina Halic

Teatrul Ion Creangă București

Spectacol de teatru pentru copii/3+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia/40 min

18:00 ALEXANDRINA HALIC – ACTRIȚA POVESTE, de Ion Moldovan

Lansare de carte

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia/30 min.

18:00 – 20:00

Expoziții permanente de costume și artă plastică realizate de UNATC I.L. Caragiale București

Curator și coordonator: prof. Univ. Dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

Foaier Casa de Cultură a Studenților

19:00 FREAK SHOW VOL.2, regia Florin Piersic jr.

One-man show/16+

Casa de Cultură a Studenților/2h

21.30 EMAA

Concert

Framm’s

SÂMBĂTĂ, 21 mai

11:00 Imaginaria

Prezentare atelier de teatru cu obiecte

Coordonatoare: Ana Crăciun Lambru

Sala Amfiteatru, Casa de Cultură a Studenților

11:30 APROAPE POVESTE, APROAPE TEATRU, APROAPE POEZIE cu Simona Epure

Prezentare de carte pentru copii

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor/30 min.

12:00 GULLIVER ÎN ȚARA LILIPUT, regia Atilla Vizauer

Teatrul de Animație Țăndărică București

Spectacol de teatru pentru copii/4+

Casa de Cultură a Sindicatelor/60 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

16:00 Realitatea mea

Prezentare atelier de scenografie

Coordonatoare: Alina Herescu

Sala festivă, Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia

16:30 Trup. Cuvânt în mișcare

Prezentare atelier de teatru pentru adolescenți

Coordonator: Ioan Ardelean

Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenților

17:30 Povești însuflețite

Prezentare atelier de carte pop-up

Coordonatoare: Alexandra Budianu și Elena Iorga

Atelier sculptură, Teatrul de Păpuși Prichindel

18:00 – 20:00

Expoziții permanente de costume și artă plastică realizate de UNATC I.L. Caragiale București

Curator și coordonator: prof. Univ. Dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

Foaier Casa de Cultură a Studenților

18:00 MaRo, regia Andi Gherghe

Yorick Studio Târgu Mureș

Spectacol de teatru bilingv/16+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel/1h 30 min.

20:00 ROSTO, regia Alexandru Dabija

Teatrul Act București Spectacol de teatru/16+

Casa de Cultură a Studenților/1h 20 min

LUNI – VINERI

Povești însuflețite – atelier de carte pop-up – 7 – 13 ani

Realitatea mea – atelier de scenografie – 15 – 19 ani

Imaginaria – atelier de teatru cu obiecte – 6 – 14 ani

Trup. Cuvânt în mișcare – atelier de teatru pentru adolescenți – 15 – 19 ani