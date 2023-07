Două noi apeluri de proiecte pentru dezvoltare regională, lansate de ADR Centru pentru perioada de programare 2021-2027

Mai mult de 102 milioane euro pot fi solicitați pentru reabilitarea spațiilor urbane degradate din municipiile Regiunii Centru și pentru modernizarea învățământului timpuriu.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, avand calitatea de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru), anunta lansarea a inca doua apeluri de proiecte din cadrul acestui Program de finantare, aferente Prioritatilor 3 si 6.

Astfel, comunitatile din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, vor indeplini obiectivul PR Centru ca regiunea noastra sa devina mai ”prietenoasa cu mediul” si ”cu un grad ridicat de educatie”.

”Procesul de lansare a apelurilor de proiecte in cadrul Programului ”Regiunea Centru” va fi accelerat in aceasta perioada. Comitetul de Monitorizare a Programului pe care ADR Centru il coordoneaza in calitate de Autoritate de Management – conform principiului legiferat de descentralizare a implementarii fondurilor europene in regiunile de dezvoltare ale Romaniei – a aprobat metodologiile si criteriile de selectie pentru noua apeluri de proiecte.

In luna iulie avem deja lansate cinci apeluri, cu cele de azi, care insumeaza peste 340 milioane euro, iar in urmatoarea perioada vom lansa si celelalte 4 apeluri pentru care criteriile de selectie a proiectelor au fost aprobate.

De aceasta data ne referim la finantarea alocata municipiilor din Regiunea Centru pentru investitii care sa contribuie la dezvoltarea infrastructurii verzi si albastre si pentru cresterea suprafetei spatiilor verzi prin modernizarea, reutilizarea si refunctionalizarea diferitelor zone din interiorul oraselor, inclusiv recuperarea tesutului urban existent, prin redestinarea zonelor degradate.

Reconfigurarea oraselor din regiune ca urmare a depopularii sau din cauza incetarii unor activitati industriale, au condus la aparitia unor zone/terenuri aflate in stare avansata de degradare, care isi pun amprenta asupra calitatii mediului si, implicit, asupra calitatii vietii in orase. Lipsa de intretinere si modernizare a spatiilor publice din interiorul oraselor a indus probleme de mediu in orase si au afectat intr-o mare masura comunitatea locala, aspect pe care ne-am propus sa-l remediem si pentru care vom investi peste 88 milioane euro fonduri nerambursabile.

Pe de alta parte, la nivel regional este tot mai pregnanta necesitatea de modernizare si dotare a structurilor de educatie anteprescolara si prescolara. Unele functioneaza in spatii improprii si cu echipamente necorespunzatoare, iar altele au o capacitate limitata, incomplet adaptata la cerintele moderne.

Experienta noastra din ultimii 15 ani ne-a dovedit ca initiativa de a finanta, din fonduri europene nerambursabile, achizitiile derulate de administratia publica locala si de unitatile scolare, este benefica pentru comunitatea locala, pentru ca in acest fel parintii si copiii pot vedea ca se folosesc si resurse nerambursabile pentru cresterea calitatii in invatamant. Necesarul de finantare este foarte mare si vom sustinem cererile de finantare cele mai bune, care se vor incadra in acest buget de aproape 14 milioane euro pentru regiunea noastra.

Suntem preocupati de atingerea acestui obiectiv de a avea o regiune educata, fapt pentru care cumuland investitiile pe toate componentele de educatie din Regiunea Centru suma alocata va depasi 93 milioane euro, care trebuie sa duca la cresterea calitatii actului educativ, potrivit cerintelor actuale din invatamant”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Cererile de finantare pentru toate prioritatile lansate in cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.

Expertii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru din cadrul Biroului de informare – Helpdesk va pot oferi gratuit informatii referitoare la Programul Regiunea Centru, precum si indrumare si consiliere pentru pregatirea cererii de finantare.

Ne puteti contacta pe adresa de e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau puteti transmite direct un mesaj catre Biroul de Informare ADR Centru completand formularul de solicitare de informatii disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.