„Donează sânge, fii erou!” Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, au donat sânge pentru semenii aflați în suferință

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia continuă faptele bune.

Mai mulți liceeni în uniformă și-au început astăzi ziua la Centrul de Transfuzii Sanguine Alba, unde au donat sânge pentru cei care au nevoie de ajutor. Acțiunea lor se înscrie în campania de donare de sânge, demarată de colegiul militar săptămâna trecută și care continuă și în aceste zile.

Elevii își doresc să aducă o rază de speranță bolnavilor care au nevoie de transfuzii de sânge și în același timp să convingă și alte persoane să doneze sânge.

„Astăzi am avut ocazia să fac ceva bun, atât pentru mine cât și pentru cei din jurul meu, prin intermediul colegiului. Împreună cu colegii mei am fost să donăm sânge. La început am avut emoții, fiind pentru prima dată când donez sânge, dar s-a dovedit a fi o experiență frumoasă și benefică pe care mă bucur foarte mult că am putut să o trăiesc și pe care aștept să o repet”, a spus după donare eleva sergent major Ionița Dunca.