Doi tineri din Cugir reținuți după ce au furat un cazan de cupru de 6.000 de lei din curtea unei femei

La data de 6 martie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri, în vârstă de 25 de ani, ambii din orașul Cugir, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că cei doi bărbați, în data de 4 martie 2026, ar fi desfășurat activități agricole în grădina unei femei, în vârstă de 65 de ani, din orașul Cugir, și, profitând de neatenția femeii, ar fi sustras un cazan fabricat din cupru, în valoare de aproximativ 6.000 de lei.

Ulterior, s-ar fi deplasat la o unitate care achiziționează deșeuri metalice pentru a-l valorifica. Astăzi, 7 martie 2026, aceștia vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.