Directorii inovatori din marketing, pasionați de trenduri și noi tehnologii, se reîntâlnesc la DIGICON 2023

Piaţa de publicitate din România se apropie, anul acesta, de 700 de milioane de euro, cu digital media principalul factor de creștere pentru întreaga industrie: +25% față de 2021. Acesta este ajutat puternic de dezvoltarea pieței e-commerce și de avansul social media, în ceea ce privește optimizarea și livrarea reclamelor. Managementul strategiilor de digital marketing și folosirea celor mai noi tehnologii pentru optimizarea bugetelor sunt de o importanță critică pentru directorii de marketing. Liderii din marketing și advertising sunt așteptați la singura conferință de inovare și trenduri în marketing din România, pentru a afla cele mai noi trenduri și insighturi pentru 2024. DigiCon este la a treia ediție și va avea loc pe 20 octombrie.





„Suntem cu adevărat entuziasmați pentru ediția 2023 a conferinței – de la an la an am încercat nu doar să creștem impactul adus asupra pieței și agregarea mai puternică a comunității de lideri din spațiul nostru, dar și să redăm evenimentului un format unic de fiecare dată. Anul acesta locația aleasă este una care ne va oferi oportunitatea de a crea nu doar un eveniment de neuitat, ci și un adevărat show al inovației și al trendurilor, susținut de o creștere cu peste 50% a expunerii și a publicului prezent. Cât despre line-up-ul de speakeri, la fel ca în anii trecuți, vom avea reprezentanți puternici din fiecare segment cu care avem contact în activitatea de zi cu zi ca marketeri – de la celebrități, la tehnologie (TikTok) sau strategie în promovarea online.” Andrei Tiu (fondator al agenției de marketing Marketiu și organizator al conferinței)



După succesul primelor două ediții, DigiCon își deschide în acest an porțile pentru și mai mulți marketeri pasionați – peste 250 de manageri de top, CEO’s și antreprenori din domeniu sunt așteptați în cadrul evenimentului exclusiv desfășurat la Sala Luceafărul, în KM0 al Bucureștiului. Pe parcursul zilei, speakeri recunoscuți de marketing și business vor împărtăși cele mai noi informații și trenduri din Social Media, abordând și cel mai așteptat subiect, ce se află acum pe buzele tuturor: Inteligența Artificială – analizând desigur și impactul ei în dezvoltarea strategiilor moderne de marketing.



Trendurile și tehnologia modernă nu vor fi însă unicele subiecte ale conferinței – pe parcursul zilei organizatorii au anunțat și abordarea în profunzime a promovării moderne în spațiul eCommerce, urmând să anunțe un line-up de speakeri dedicați din această zonă, care vor veni cu sfaturi practice și imediat aplicabile atât în pregătirea strategiilor pentru anul viitor, cât și în perioada imediat următoare de Black Friday. La fel ca la ediția trecută, când Virgil Ianțu și Shurubel au povestit despre Celebrity Marketing, nici în acest an nu va fi omisă nici componenta de Influencer Marketing, un canal ce a câștigat tot mai mult teren în ultimii ani și care și-a dovedit eficiența pentru o mulțime de branduri mai mici sau mai mari.



Ediția din 2022 a DigiCon a fost una inovatoare în ceea ce privește accesul participanților, iar tradiția continuă și în 2023 – astfel, DigiCon este prima conferință din România ce oferă accesul în baza unui bilet sub formă de NFT (Non-Fungible Token), aducând astfel participanții mai aproape de specificul evenimentului – acela de inovare și adopție a tehnologiilor disruptive.



Aplicațiile pentru bilete sunt deschise și se pot face aici .



DigiCon este un eveniment organizat de agenția de marketing Marketiu, în parteneriat cu Toneli Holding, Julius Meinl, Photosetup, Gateway VR Studio si The European Marketing Institute .



Descrierea Companiei:

DigiCon, conferința inovației în marketing, se află anul acesta la cea de-a treia ediție și va reuni peste 250 de participanți din top management din cadrul a peste 100 de companii. DigiCon este prima conferință din România unde accesul s-a făcut pe bază de bilete NFT în 2022, fiind organizată de agenția de digital marketing Marketiu.