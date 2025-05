Depistat de polițiștii rutieri din Oradea, în trafic, în timp ce conducea, după ce ar fi consumat substanțe psihoactive

La data de 4 mai a.c., la ora 19.35, pe strada Olimpiadei din municipiul Oradea, județul Bihor, polițiștii Biroului Rutier Oradea au depistat în trafic un bărbat de 32 de ani, din Oradea, în timp ce conducea un autoturism, existând suspiciunea că ar fi consumat substanțe cu efect psihoactiv.

La solicitarea legală a polițiștilor, cel în cauză a refuzat testarea preliminară, cu aparatul din dotare, acesta fiind condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii consumului unor substanțe interzise.

Rezultatele analizelor efectuate au confirmat prezența substanțelor interzise în organism. Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier Oradea, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive.