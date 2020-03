Decizii MAJORE în cazul Coronavirus. Care sunt propunerile ce ar putea fi aprobate de CNSSU

Luni, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc ședința Grupului de suport tehnico-știintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, în completarea măsurilor dispuse prin hotărârile anterioare ale Grupului, raportat la evoluția răspândirii infecțiilor cu COVID 19 pe teritoriul României. În cadrul şedinţei au participat reprezentanţi ai MAI (DSU, IGSU şi IGPF), MT, MApN, INBI Matei Balş, INSP, MS, MEC, ONAC și MAE, iar în urma dezbaterilor, s-au decis următoarele :

1. Se propune, spre aprobarea CNSSU, închiderea unităților școlare publice din învățământul preșcolar (grădinițe), primar, gimnazial, liceal, post liceal și profesional, începând din data de 10.03.2020 până la data de 21.04.2020. Recomandarea fermă către copii și părinții acestora de a petrece cât mai mult timp la domiciliu, evitând spațiile publice aglomerate.

2. Se propune, spre aprobarea CNSSU, sistarea, până la 31.03.2020, a stagiilor în spitale pentru cursanții școlilor postliceale.

3. Se propune, spre aprobarea CNSSU, transmiterea recomandării, către unitățile superioare de învățământ publice și private, de a organiza cursurile la distanță, atunci când este posibil.

4. Se propune, spre aprobarea CNSSU, declararea stării de alertă, conform prevederilor art. 2 lit. f) coroborat 20 lit. c) din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se propune, spre aprobarea CNSSU, instituirea obligației pentru unitățile de alimentație publică (ex. hyper-market, super market, market, magazine de cartier etc) de a lua măsuri în privința: – dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse (ex. cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși, butoane de la lifturi etc.), în special în zona caselor de marcat, – instituirea de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale.

6. Se propune, spre aprobarea CNSSU, instituirea obligației pentru organizatorii de evenimente/manifestări cultural – artistice (ex. teatre, săli de spectacol, cinema, festivaluri etc.) de a dispune măsuri pentru: – asigurarea unei distanțe mai mari între 2 spectatori prin vânzarea unui număr redus de bilete ; – dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse (ex. clanțe de la uși, butoane de la lifturi etc.) – evitarea contactului fizic (ex. strângerea mâinilor).

7. Se propune, spre aprobarea CNSSU, obligarea furnizorilor publici și privați de transport de persoane la dezinfectarea frecventă a spațiului (ex. bare de susținere, uși, scaune etc), de preferat după fiecare ciclu de transport.

8. Se propune, spre aprobarea CNSSU, obligarea tuturor instituțiilor publice și private de a asigura, la toalete, materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, birouri etc).

9. Se propune, spre aprobare CNSSU, transmiterea unei circulare către instituțiile publice și private în vederea analizării posibilității desfășurării muncii la domiciliu pentru o parte din personal, în temeiul dispozițiilor art. 108 -110 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii coroborat cu art. 2 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, acolo unde este posibil.