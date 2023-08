David Guetta și Armin van Buuren au făcut show în ultima seară, la Untold

Ultima seară a festivalului Untold a fost marcată de prezența lui David Guetta, care a livrat un set memorabil, îmbinând muzica electronică de calitate cu un spectacol vizual uimitor. Atmosfera plină de energie și bucuria manifestată de cei prezenți au creat o experiență muzicală unică, demonstrând încă o dată că muzica are puterea de a aduce oamenii împreună într-o comuniune a emoțiilor și trăirilor.

Festivalul Untold din Cluj-Napoca a atins apogeul în ultima seară, într-o explozie de sunete electronice și energie debordantă oferită de nimeni altul decât renumitul DJ și producător David Guetta. Mulțimea adunată pentru această seară a avut parte de un spectacol muzical excepțional, o călătorie sonoră care a transformat arena într-un adevărat paradis al muzicii electronice.

David Guetta, cunoscut pentru hiturile sale mondiale și pentru capacitatea sa de a conecta cu publicul într-un mod unic, nu a dezamăgit nici de această dată. Cu un mix de piese originale și remixuri îndrăznețe, artistul a creat o atmosferă incendiară în rândul celor prezenți. De la primele acorduri, vibrațiile bass-ului au cutremurat arena, iar ritmurile hipnotice au făcut ca mulțimea să danseze.

“Este incredibil! Am fost aici de la prima ediție, am fost impresionat, dar astăzi trăiesc această frumoasă nebunie alături de voi! UNTOLD a crescut atât de mult. Vă iubesc, vă apreciez și vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături în această seară.”, a declarat Guetta, vizibil emoționat.

Timp de 60 de minute, zecile de mii de fani de pe Cluj-Arena au fost într-un carusel de sound-uri, de la producții clasice (“Love Is Gone”, “I Got A Feeling”, “Titanium”) până la cele mai noi piese lansate cu proiectul FUTURE RAVE, “Something To Hold On To”, “Lost in The Rhythm””, “Permanence” sau “You Can’t Change Me” au generat euforie totală și au transmis dragostea francezului pentru muzică și pentru fanii UNTOLD.

200 DE FANI AU URCAT CU ARMIN VAN BUUREN PE MAINSTAGE

Cea de-a opta ediție a festivalului nu ar fi fost una legendară fără unul dintre cei mai iubiți DJ, care a fost aici de la prima ediție în 2015, este vorba de Armin van Buuren, unul dintre cei mai așteptați DJ din povestea UNTOLD.

Armin a revenit acasă, unde a fost așteptat de zeci de mii de fani care i-au fost alături până la rasăritul soarelui. Timp de 5 ore fanii UNTOLD au avut parte de un set live spectaculos. Sam Martin, câștigător al unui premiu Grammy a fost una dintre surprizele pregătite de Armin pentru fanii festivalului. Artistul de origine americană a interpretat live “My Wild Wild Son”, “Miles Away” și “Mask”. O voce perfectă, venită dintr-o altă lume, un DJ care se reinventează de fiecare dată, au fost ingredientele perfecte pentru o călătorie prin lumea sound-ului electronic. Olandezul, care pentru pentru 21 de ani la rând s-a aflat în lista primilor cinci DJ ai lumii, a reușit ca la fiecare apariție live pe Cluj-Arena să construiască o relație specială cu fanii festivalului UNTOLD, cărora a încercat să le ofere momente în premieră. Acest lucru a fost valabil și pentru ultima seară a festivalului UNTOLD.

Armin van Buuren a închis festivalul Untold 2023, după ce a intrat pe scena principală la ora 3.00.

Olandezul a promis că va mixa până când va mai fi public pe stadion. În jurul orei 6.00, oamenii au început să plece și au rămas numai fanii dedicați. La ora 8.00, DJ -ul era încă pe scena principală și mii de oameni asistau la setul pe care l-a pregătit special pentru Untold.

Pe Armin van Buuren au venit să îl vadă tineri din toată lumea. ”Sunt foarte entuziasmat. L-am văzut deja de 20 de ori. Suntem din Irlanda. E a patra zi, suntem puțin obosiți dar, sincer, UNTOLD ne ține în viață în tot acest timp. E minunat! Zborul nostru e la 6.00 dimineața, dar tot trebuia să venim”, au spus niște tineri. Armin a încheiat show-ul în jurul orei 8.30.