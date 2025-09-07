COD PORTOCALIU NOWCASTING în județul Alba

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri după-amiază, o avertizare COD PORTOCALIU nowcasting, valabilă până la ora 18:40, pentru mai multe localități din județul Alba.

Potrivit meteorologilor, se vor semnala averse torențiale care vor acumula între 25 și 40 l/mp, însoțite de descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului cu viteze cuprinse între 70 și 90 km/h, precum și de grindină de dimensiuni medii (2–3 cm).

Zonele vizate de avertizare sunt: Bistra, Baia de Arieș, Lupșa, Poșaga și Ocoliș.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a transmis că pentru aceste localități a fost emis și un mesaj RO-ALERT, prin care populația este avertizată asupra fenomenelor meteorologice periculoase.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor severe și să se adăpostească în locuri sigure.