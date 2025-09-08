Cod portocaliu de furtuni în mai multe localități din județul Sibiu

Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi, 8 septembrie, o avertizare de cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul 17:50 – 19:00, pentru mai multe localități din județul Sibiu: Copșa Mică, Șeica Mare, Axente Sever, Slimnic, Loamneș, Micăsasa, Valea Viilor și Șeica Mică.

Pentru locuitorii din zonele vizate a fost transmis și un mesaj de avertizare RO-Alert.

Conform meteorologilor, se așteaptă averse torențiale ce pot depăși 30 l/mp, frecvente descărcări electrice, rafale de vânt cu viteze de până la 60 km/h și grindină de mici dimensiuni. În ultima oră, în unele localități din zonă, cantitățile de precipitații au ajuns deja la 25–30 l/mp.

Autoritățile recomandă populației prudență și prevenție, cu respectarea unor măsuri de siguranță:

evitarea traversării cursurilor de apă și a apropierii de malurile râurilor;

evitarea zonelor cu arbori, stâlpi, panouri publicitare sau construcții fragile în condiții de vânt puternic;

evitarea deplasărilor auto în zonele inundate sau aflate sub avertizări.

Cetățenii pot afla informații suplimentare despre măsurile de protecție în caz de fenomene meteo extreme accesând Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență “FII pregătit”: fiipregatit.ro/ghid/furtuna.