Cod portocaliu de furtuni în județul Alba. Mesaj RO-ALERT pentru Sebeș și localitățile învecinate

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba anunță că Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, un cod portocaliu nowcasting valabil până la ora 17.00, pentru mai multe localități din județ.

Sunt vizate municipiul Sebeș și comunele Săsciori și Pianu, unde se vor semnala averse torențiale ce pot acumula între 35 și 40 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări de vânt cu viteze de 50-60 km/h, precum și grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

Pentru zonele afectate a fost transmis și un mesaj RO-ALERT, prin care populația este avertizată să ia măsuri de autoprotecție și să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase.

Reprezentanții ISU Alba recomandă cetățenilor să se adăpostească în locuințe sau spații sigure, să evite adăpostirea sub copaci sau în zone deschise și să se asigure că obiectele care pot fi luate de vânt sunt bine fixate.