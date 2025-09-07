Cod Portocaliu de furtuni în Hunedoara: averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe localități

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare COD PORTOCALIU nowcasting, valabilă în data de 7 septembrie 2025, între orele 17:40 și 18:30, pentru mai multe localități din județul Hunedoara.

Potrivit meteorologilor, se vor semnala averse torențiale ce vor acumula între 35 și 40 l/mp, însoțite de descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu viteze de 50–60 km/h, precum și de grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

Zone vizate: Brad, Vața de Jos, Baia de Criș, Zam, Ribița, Tomești și Bulzeștii de Sus.

Autoritățile recomandă populației din localitățile aflate sub incidența codului portocaliu să evite deplasările pe timpul manifestării fenomenelor severe și să se adăpostească în locuri sigure.