Club Offroad Apuseni organizează o nouă ediție a evenimentului „Toamnă în Apuseni”

Abrud, 31 octombrie – 2 noiembrie 2025– Tradiția continuă! Clubul Offroad Apuseni anunță organizarea unei noi ediții a competiției „Toamnă în Apuseni”, un eveniment devenit deja emblematic pentru pasionații de aventură și adrenalină.

Competiția se va desfășura în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, având ca punct de plecare și locație centrală Restaurantul Laguna din Abrud.

Evenimentul include șase clase de concurs:

Hobby

Standard A

Standard B

Standard C

SSV

Extrem

„Toamnă în Apuseni” reunește an de an piloți și echipaje din întreaga țară și nu numai, oferind un cadru spectaculos, specific sezonului de toamnă, când peisajele montane ale Apusenilor își arată întreaga frumusețe. Traseele provocatoare, atmosfera prietenoasă și spiritul de competiție fac din acest eveniment unul de neratat pentru iubitorii de offroad.

Clubul Offroad Apuseni promite o ediție plină de acțiune, natură, adrenalină și voie bună, menită să celebreze pasiunea pentru offroad și frumusețea toamnei în inima Apusenilor.